Kuģa grimšanu dienests ievērojis ap astoņiem no rīta. Vietu, caur kuru ūdens pieplūdis kuģī, plāno noskaidrot pēc tā pacelšanas un ūdens atsūknēšanas.

LTV raidījums "Panorāma" vēsta, ka Valsts vides dienesta kuģis “Brēmene” dīkstāvē ir stāvējis aptuveni sešus gadus. Jau pirms laba laika to solīja vai nu pārdot vai sadalīt metāllūžņos, tomēr tas nav izdarīts.Pagājušajā naktī vairāk nekā 30 gadu vecais Vācijā ražotais kuģis sācis grimt un tagad šūpojas piestātnē, ar pakaļgalu uzsēdies uz grunts. Brīžiem virs ūdens pavīd celtnis, ko reizumis vēl izmantoja arī pēc tam, kad piekrastes ūdeņus devās apsekot jaunais kuģis “Mare”.Vides dienestā uzsver – arī "Brēmene" nav atstāta novārtā, kuģis atradies dienesta teritorijā un ik dienas bijis redzams novērošanas kamerās. Tā grimšanu dienests ievērojis ap astoņiem no rīta. Vietu, caur kuru ūdens pieplūdis kuģī, plāno noskaidrot pēc tā pacelšanas un ūdens atsūknēšanas.Kuģī bija apmēram četras tonnas degviela, taču tā ūdenī neesot nokļuvusi.“Bet tas, ko jūs redzat, uz ūdens virsmas noplūdusī viela, tā ir hidrauliskā eļļa un tosols,” paskaidro VVD Zvejas kontroles departamenta direktore Evija Šmite.Piestātne ap kuģi nu norobežota ar lokalizācijas bonām un absorbējošajiem paklājiem. Piesārņojums pamazām tiek izsūknēts. “Šobrīd notikuma vietā strādā ūdenslīdēji, kas atsūc ūdeni no kuģa un likvidē sūci. Tā rezultātā plānots, ka kuģis pacelsies un būs pietiekami stabils, lai varētu veikt nākamās darbības – izcelt to no ūdens vai pārvilkt uz citu vietu izcelšanai,” norāda ŠmiteDienest paziņojumā medijiem norāda - iespējamais kaitējums videi operatīvi novērsts.“Kaut kādā zināmā mērā droši vien ir, jo arī šeit ir dzīvās būtnes un zivis, bet, ka būtu kāds liels ekoloģisks kaitējums, tā mēs nevaram teikt,” turpina Šmite.Viens no VVD uzdevumiem ir apbraukāt piekrasti un skatīties, vai cilvēki nav pametuši savas laivas un kuģus bezatbildīgi. “Jā, tas ir mūsu pienākums, un mēs par to rūpējamies, bet negadījumi notiek diemžēl. Tam, kam tie atgadās, ir pirmais un galvenais pienākums –likvidēt sekas,” saka dienesta pārstāve.Valsts vides dienests skaidro, ka pa kādam kuģim Daugavā nogrimstot ik gadu. Par negadījumu kā tādu īpašnieki netiekot sodīti, bet, ja neziņo un nenodrošina piesārņojuma savākšanu, tad gan.Pašu ilgo vilcināšanos ar kuģa pārdošanu dienests skaidro ar sarežģīto procedūru. Valsts manta vispirms jāpiedāvā citām valsts iestādēm, bet tad jāizsludina izsole. Sākotnēji bijis domāts, ka kuģi sev varētu ņemt krasta apsardze, tomēr šis darījums izjucis, tāpēc “Brēmenei” vēl joprojām tiek meklēti jauni īpašnieki.