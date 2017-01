Kā zināms, pagājušajā nedēļā ASV mediju uzņēmuma "Liberty" akcionāri apstiprinājuši F-1 pasaules čempionāta iegādes plānu, tādējādi šī sacensību seriāla pārdošanas process pavirzījies vēl par solīti uz priekšu.Pašlaik 86 gadus vecais Eklstouns 40 gadus bija F-1 čempionāta vadītājs, taču "Liberty" kā jauno čempionāta valdes priekšsēdētāju izvēlējusies Čeisu Keriju, kurš strādā arī par mediju koglomerāta "21st Century Fox" uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietnieku."Es šodien tiku atstādināts. Vienkārši esmu prom. Tas ir oficiāli. Vairs neesmu organizācijas vadītājs. Manu pozīciju pārņēmis Čeiss. Mans amats tagad ir tāds, ko amerikāņu terminoloģijā sauc par goda prezidentu. Man tagad ir tāds tituls, bet es īsti nezinu, ko tas nozīmē," laikrakstam "Auto Motor und Sport" atklāja Eklstouns.Tāpat Eklstouns negrasās paturēt savu amatu Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) Pasaules motosporta padomē."Tagad manas dienas būs mierīgākas. Varbūt kādu reizi ieradīšos uz kādu "Grand Prix". Man vēl joprojām ir daudz draugi Pirmajā formulā. Un man ir pietiekami daudz naudas, lai piedalītos sacensībās. Šaubos, ka saglabāšu savu amatu FIA. Vispirms man jārunā ar Žanu Todu," teica Eklstouns.Tiek vēstīts, ka "Liberty" grasās izveidot vēl vienu amatu, kas kontrolētu mārketinga un sponsorēšanas jautājumus, līdz ar to atņemot Eklstounam visu viņa pašreizējo varu, pat ja veterāns paliktu F-1 čempionātā. Tāpat par sadarbību ar komandām čempionātā atbildīgs būšot F-1 aprindās labi zināmais Ross Brauns.Eklstouns ir izpelnījies plašu atzinību F-1 pārvēršanā par miljardus vērtu biznesu, kāds tas ir šodien, taču arī izpelnījies kritiku par to, ka licis uzsvaru uz naudas pelnīšanu īstermiņā, nevis domājis par ilgtermiņa ieguldījumiem.F-1 iegādes darījums vēl jāapstiprina FIA, taču organizācijas prezidents Žans Tods jau pirms tam septembrī apsveica jaunos īpašniekus, paužot gandarījumu, ka F-1 nonācis "tādas kompānijas rokās, kam ir plaša pieredze sporta, mediju un izklaides industrijā".Jaunie īpašnieki cer, ka F-1 iegāde noslēgsies martā. F-1 čempionāta pārņemšana dos ASV kompānijai kontroli pār prestižajām sacensībām, kas ienes miljardus no reklāmdevējiem un televīzijas pārraižu tiesībām.Tiesa, dažas F-1 komandas saskaras ar finansiālām problēmām, un čempionāts līdz šim nebija pietiekami aktīvs sociālajos medijos, tādējādi nesasniedzot nākamo līdzjutēju paaudzi. Līdz ar mediju kompānijas stāšanos pie F-1 stūres, tika pausta cerība, ka ar sociālo mediju palīdzību palīdzēs iekarot jaunas teritorijasF-1 iegādes process tika uzsākts septembra sākumā. Par darījumu "Liberty" kopumā maksās 4,4 miljardus dolāru (4,1 miljardu eiro), pārņemot sacensību pārvaldīšanu no "CVC Capital Partners". Kopējā darījuma vērtība gan ir astoņi miljardi dolāru, jo tajos iekļauti arī 4,1 miljardu lielie F-1 parādi."Liberty Media" korporācijai jau līdz šim pieder vairāki sporta un izklaides biznesa projekti, piemēram, Beisbola augstākās līgas (MLB) vienība Atlantas "Braves" un satelīta radio "SiriusXM".Līdz šim privātā kapitāla firmai CVC piederēja vien 35% F-1 akciju, tomēr, pateicoties īpatnējai balsošanas sistēmai, tai bija kontrole pār čempionātu.Jaunā F-1 sezona sāksies marta beigās Austrālijā. Iepriekšējā sezonā par pasaules čempionu tika kronēts "Mercedes" pilots Niko Rosbergs, taču dažas dienas pēc titula izcīnīšanas viņš negaidīti paziņoja par karjeras beigām.