Karsums rezultatīvs jau piekto maču pēc kārtas. VIDEO

Maskavieši savā laukumā ar rezultātu 6:2 (3:0, 2:1, 1:1) pārspēja Čeļabinskas "Traktor", tiekot pie astotās uzvaras pēdējās deviņās spēlēs.Laukuma saimnieki jau pirmajā periodā bija panākuši 3:0, trīs reizes realizējot vairākumu. Mača rezultātu pēc Karsuma piespēles atklāja Lukāšs Kašpars, bet pēc tam precīzi meta arī Juso Hietanens un Artjoms Fjodorovs.Otrās trešdaļas astotajā minūtē Maksims Jakuceņja vienus vārtus atguva, bet pēc nepilnas minūtes Maksims Karpovs atjaunoja trīs vārtu pārsvaru. Divas minūtes pirms otrā perioda beigām Konstantīns Gorovikovs guva piektos vārtus "Dinamo" labā, panākot drošu pārsvaru pirms noslēdzošās trešdaļas.Trešā perioda astotajā minūtē Hietanens guva savus otros vārtus spēlē, bet 11 sekundes pirms pamatlaika beigām Jurijs Petrovs viesiem vienus vārtus atguva, kas gan netraucēja "Dinamo" komandai svinēt drošu uzvaru ar rezultātu 6:2.Karsums šajā spēlē laukumā 14 minūtes un 49 sekundes, kuru laikā bloķēja trīs metienus, izpildīja divus spēka paņēmienus un nopelnīja divas soda minūtes.Šosezon latviešu uzbrucējs 47 mačos guvis 12 vārtus un veicis 15 rezultatīvas piespēles, kas viņam ļauj atrasties vienības rezultatīvāko spēlētāju galvgalī.Kristaps Sotnieks pirmdien nespēja glābt viņa un vārtsarga Edgara Masaļska pārstāvēto komandu Toljati "Lada", kuru trenē latviešu speciālists Artis Ābols, no zaudējuma 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) līgas pastarītei Novokuzņeckas "Metallurg", kas pārtrauca 12 zaudējumu sēriju.Mača rezultātu jau ceturtajā minūtē atklāja viesu aizsargs Ņikita Ļamkins, bet spēles vidū Andrejs Ivanovs panāca neizšķirtu. Pamatlaika turpinājumā un pagarinājumā vārti netika gūti, līdz ar to uzvarētājs bija jānoskaidro pēcspēles metienu sērijā. Tajā precīzi bija viesi Kirils Semjonovs un Kirils Ļebedevs, kamēr "Lada" hokejisti savus metienus nerealizēja, ciešot zaudējumu ar 1:2.Sotnieks šajā spēlē laukumā bija 22 minūtes un 39 sekundes, kuru laikā izpildīja divus metienus, veica vienu spēka paņēmienu un nopelnīja divas soda minūtes.Tikmēr Masaļskis atradās uz rezervistu soliņa, bet Iļja Ježovs "Lada" vārtos atvairīja 39 no 40 pretinieku mestajām ripām.Citā KHL mačā zaudējumu cieta Kaspara Daugaviņa pārstāvētā Ņižņijnovgorodas "Torpedo", kuru trenē Pēteris Skudra un Ģirts Ankipāns. Latviešiem bagātā komanda ar 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) piekāpās Čerepovecas "Severstaļ", bet Daugaviņš šajā mačā nespēlēja.KHL un Rietumu konferences līderei Sanktpēterburgas SKA, ko vada Oļegs Znaroks un Harijs Vītoliņš, ir 121 punkti 52 mačos, bet par četriem punktiem atpaliek Maskavas CSKA. Šīs abas komandas jau ir nodrošinājušas sev vietu izslēgšanas spēlēs.Tikmēr trešā ar 97 punktiem ir "Lokomotiv", kas par diviem punktiem apsteidz "Torpedo" un Maskavas "Dinamo", bet maskavieši guvuši mazāk uzvaras pamatlaikā. Tikmēr Artūra Kuldas pārstāvētā Helsinku "Jokerit" ar 78 punktiem atrodas astotajā pozīcijā.Savukārt Rīgas "Dinamo"ar 50 punktiem 52 spēlēs Rietumu konferencē ir pēdējā starp 14 vienībām un jau ir zaudējusi izredzes iekļūt Gagarina kausa izcīņā, jo no labāko astotnieka atpaliek par 28 punktiem.Austrumu konferencē līderei Magņitogorskas "Metallurg" ir 113 punkti 53 spēlēs, bet tuvākās sekotājas Omskas "Avangard" un Kazaņas "Ak Bars" ir tikušas pie 99 punktiem, visām trim arī nodrošinot vietu Gagarina kausa izcīņā.Tikmēr Oskara Bārtuļa pārstāvētā Vladivostokas "Admiral" ar 72 punktiem ir astotajā vietā, bet "Lada" ar 58 punktiem 53 spēlēs ir 14.pozīcijā, no "play-off" zonas atpaliekot par 14 punktiem.