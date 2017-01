"Ja ir veids, kādā varam cīnīties pret IV kopā ar jebkuru valsti, vai tā būtu Krievija vai jebkura cita, un mums tajā būtu kopīgas nacionālās intereses, protams, mēs tam piekristu," atbildot uz jautājumu par kopīgām operācijām pret "Islāma valsti", žurnālistiem norādīja Spaisers.Viņš arī paziņoja, ka Trampa administrācija, pildot priekšvēlēšanu solījumus, nekavējoties pārtraukts iepriekšējā prezidenta Baraka Obamas programmu, kas pasargāja gados jaunus nelegālos imigrantus no izraidīšanas.Spaisers uzsvēra, ka no šī brīža administrācija pievērsīsies tiem nelegālajiem imigrantiem, kas pastrādājuši noziegumus un "nodarījuši kaitējumu mūsu valstij".Obamas administrācijas programma, kas atlika to nelegālo imigrantu izraidīšanu, kuri ASV ieradušies kā bērni, un pazīstama kā DACA, pasargāja no deportācijas vairāk nekā 750 000 gados jaunu imigrantu, kuriem bija iespēja iegūt darba atļaujas.Tā vietā jaunā administrācija pastiprinās vēršanos pret noziedzīgiem imigrantiem un tiem, kuru vīzas derīguma termiņi ir beigušies, norādīja Spaisers.Viņš arī pauda jaunās administrācijas apņēmību aizsargāt tās teritorijas, kas atrodas starptautiskajos ūdeņos, tostarp Dienvidķīnas jūrā.Atbildot uz jautājumu par Pekinas pretenzijām šajā akvatorijā, Baltā nama preses sekretārs paziņoja, ka Vašingtona "gādās par starptautisko teritoriju aizsardzību".