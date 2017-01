Glābēji no lavīnas apraktās viesnīcas izglābj 4 kucēnus. VIDEO

Lavīnas nogruvums kalnos Itālijā



















































































































Kopš 18.janvārī piedzīvotās lavīnas kopā izdevies ieglābt 11 cilvēkus, tostarp četrus bērnus.Glābējiem pirmdien no lavīnas apraktās viesnīcas izdevies izglābt arī četrus kucēnus.Itālijas prokuratūra pirmdien paziņoja, ka apsver iespēju izvirzīt apsūdzības slepkavībā bez iepriekšēja nodoma un nolaidībā, reaģējot ne tikai uz katastrofas dienā notikušo, bet arī uz lēmumu būvēt viesnīcu augstu kalnos.Radušies jautājumi arī par to, kāpēc cilvēki no viesnīcas netika evakuēti, ņemot vērā katastrofas dienā izsludināto brīdinājumu par iespējamu lavīnu.Nav skaidrības arī par to, kāpēc varasiestādes vairākas stundas pirms lavīnas ceļu tīrīšanai nenosūtīja uz viesnīcu sniega tīrīšanas mašīnu, lai arī tā tika pieprasīta un divas mašīnas bija pieejamas.Kāds Vācijas eksperts atzina aģentūrai DPA, ka piedzīvotā katastrofa varētu būt notikusi "neveiksmīgu apstākļu sakritības dēļ", tostarp šajā teritorijā neierasti bargu laikapstākļu dēļ.Jau vēstīts, ka lavīnas nogruvumā zemestrīču satricinātajā Itālijā trešdien cieta viesnīca "Hotel Rigopiano" Gransaso kalna nogāzē.Mediji ziņoja, ka četru stāvu viesnīcā atradās vismaz 20 viesi un septiņi darbinieki, kad Abruco rajonu trešdien satricināja pirmā no četrām zemestrīcēm.Lavīna skāra viesnīcu brīdī, kad viesi grasījās doties prom, tomēr to nevarēja izdarīt, jo nebija ieradusies sniega tīrīšanas mašīna.Itālijas vidienē trešdien četru stundu laikā notika četras zemestrīces. Zemestrīces bija jūtamas Lacio, Markes un Abruco reģionos, kā arī 100 kilometrus attālajā Romā. Epicentrs atradās deviņu kilometru dziļumā uz dienvidiem no Amatričes pilsētiņas.