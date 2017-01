"Knicks" fani beidzot sagaida komandas uzvaru, taču Bertāns šonakt bija labāks par Porziņģi

"Knicks" Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē viesos ar 109:103 (22:34, 40:24, 24:17, 23:28) uzvarēja Indiānas "Pacers" komandu, izcīnot trešo panākumu pēdējos septiņos mačos, kamēr pretiniekiem savās mājās šī bija vien sestā neveiksme 22 šosezon aizvadītās cīņās.

Vēl pēdējās ceturtdaļas otrajā minūtē "Knicks" bija itin drošā vadībā ar 88:75, taču divas minūtes pirms pamatlaika beigām viesiem vairs piederēja tikai viena punkta pārsvars 100:99. Minūti pirms beigām sesto piezīmi nopelnīja un laukumu atstāja Porziņģis, taču šoreiz pēdējās sekundes "Knicks" aizvadīja bez kļūdām, pateicoties līdera Karmelo Entonija sniegumam, izcīnot uzvaru.





Latvietis spēlēja 24 minūtes un 36 sekundes, trāpot vienu no pieciem divpunktu metieniem un divus no sešiem tālmetieniem. Liepājnieks arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, bloķēja vienu metienu un pārtvēra vienu bumbu, kā arī pieļāva trīs kļūdas un nopelnīja sešas personīgās piezīmes, bet viņam esot laukumā "Knicks" ielaida par septiņiem punktiem vairāk nekā iemeta, kas bija otrs sliktākais rādītājs komandā.

Ņujorkas kluba rindās Entonijs izcēlās ar 26 punktiem, kamēr cits līderis Deriks Rouzs sameta 20 punktus, bet Kortnijs Lī un Villijs Ernangomess pievienoja pa 14 punktiem katrs, spānim izcīnot arī desmit atlēkušās bumbas zem groziem. Savukārt "Pacers" rindās 31 punktu guva Pols Džordžs, bet Mailss Tērners sameta 22 punktus.

Spēles sākumā labāki bija laukuma saimnieki, kuri jau pēc nepilnām astoņām minūtēm bija ieguvuši vairāk kā desmit punktu pārsvaru (25:13), ko saglabāja arī līdz pirmās ceturtdaļas beigām.

Porziņģim spēles sākums neizdevās, jo viņš netrāpīja vairākus salīdzinoši brīvus metienus, reizi nostaigāja un sestajā minūtē tika nomainīts. Tiesa, laukumā viņš atgriezās jau pēc minūtes un ceturtdaļas noslēgumā ar "slam dunk" guva savus pirmos punktus spēlē.

"Knicks" sniegums krasi izmainījās otrajā ceturtdaļā, taču tajā latvietis nospēlēja tikai pirmās 50 sekundes, bet pārējo laiku pavadīja uz rezervistu soliņa, kamēr mačā labi iesaistījās Ernangomess. Rezultatīvajā cīņā "Knicks" trīs minūtes pirms pārtraukuma panāca izlīdzinājumu 53:53, bet atpūtā ejot viesiem jau bija četru punktu pārsvars 62:58.

Cīņas otrajā daļā Porziņģis jau bija krietni produktīvāks, īsā laikā trāpot arī divus tālmetienus, palīdzot "Knicks" vienībai atrauties jau līdz 72:60. Latvietis pēc tam tika nomainīts, tāpat kā arī pēdējā ceturtdaļā viņš, spiežot piezīmju nastai, kādu laiku pavadīja uz soliņa. Tikmēr "Pacers" lēnām deldēja starpību, beigās pretiniekus arī gandrīz noķerot. Mača pēdējās minūtēs Porziņģis izcīnīja divas svarīgas atlēkušās bumbas pie sava groza, bet minūti pirms pamatlaika beigām pret Monta Elisu pārkāpa noteikumus sesto reizi. Tobrīd "Knicks" bija vadībā ar 102:99 un atšķirībā no vairākām iepriekšējām spēlēm, šoreiz pārsvaru saglabāja, svinot grūtu uzvaru.

Porziņģim šī bija trešā spēle pēc četru cīņu izlaišanas Ahilleja cīpslas problēmu dēļ.

"Knicks" izcīnīja ceturto uzvaru pēdējos 17 mačos, bet šosezon ar 20 uzvarām 46 spēlēs ieņem 11.vietu Austrumu konferencē, kur "Pacers" ar 22 panākumiem 44 mačos ir septītajā vietā.





Savukārt Dāvis Bertāns guva 11 punktus, palīdzot Sanantonio "Spurs" komandai viesos ar 112:86 (27:26, 25:16, 39:27, 21:17) sagraut līgas pastarīti Bruklinas "Nets".Bertāns nospēlēja 12 minūtes un 16 sekundes, trāpot vienīgo divpunktu metienu un divus no četriem tālmetieniem, kā arī visus trīs "sodiņus". Tāpat latvietis izcīnīja divas atlēkušās bumbas, izdarīja divas rezultatīvas piespēles un nopelnīja piecas piezīmes, bet, viņam esot laukumā, "Spurs" guva par astoņiem punktiem vairāk nekā ielaida.

"Spurs" šo maču aizvadīja bez vairākiem saviem līderiem, jo Kavai Lenardam, kurš pirmdien tika atzīts par aizvadītās nedēļas labāko NBA spēlētāju Rietumu konferencē, tika dota atpūta, lai gan viņam arī sāp kreisā roka, kamēr Po Gasols, Tonijs Pārkers un Manu Džinobili nevarēja spēlēt veselības problēmu dēļ.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Petijs Milss, Lamarkuss Oldridžs sameta 16 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, bet Deivids Lī pievienoja 15 punktus. Vēl četri basketbolisti, tostarp Bertāns, guva vairāk par desmit punktiem. Savukārt "Nets" rindās Aizija Vaitheds guva 19, bet Šons Kilpetriks 17 punktus, izcīnot arī desmit atlēkušās bumbas zem groziem.



Bertāna eleganta piespēle Deividam Lī - video:



