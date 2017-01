Protesta akcijas gaitā Madonnas sacīja, ka viņa ir "šausmīgi daudz domājusi par Baltā nama uzspridzināšanu".

"Viņa ir līdzīga jaunajiem fašistiem, kas skraida pa pilsētu un dauza logus. Viņiem visiem vajadzētu piespriest maksimālus sodus," intervijā televīzijas pārraidē "Fox & Friends" sacīja politiķis.

"Tas, kas ir šeit, ir kreisā spārna fašisma rašanās. Viņa ir daļa no tā, un es uzskatu, ka mums ir jābūt gataviem sevi aizstāvēt," piebilda Gingričs.



Kasjauns.lv jau vēstīja, ka gājienā pret Trampu māksliniece kļuva īpaši rupja. Madonna mikrofonā divreiz Trampam veltīja vārdus "fuck you", kā arī rekomendēja viņam "sūkāt peni". Savu performanci māksliniece iesāka ar: "Jā, esmu šausmīgi daudz domājusi par Baltā nama uzlaišanu gaisā", bet tas neko daudz nemainīšot. Uzmundrinājusi publiku, Madonna izpaudās vareni, tostarp vienā no dziesmām nomainot frāzi, pasakot "I am not your bitch" jeb Es neesmu tava kuce.