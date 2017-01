Video redzams - Melānija inaugurācijas pasākumā smaida, aplaudē un vispār izskatās labi iejutusies pasākumā, taču tad viņas ietekmīgais vīrs pagriežas un kaut ko saka, pēc kā atkal pievēršas publikai. Melānijas smaids pazūd zibenīgi un viņas sejā iezogas dramatiska izteiksme.



"Izskatās, ka viņš [Donalds Tramps] viņu [Melāniju] ir sagrābis ķīlniekos," spekulē kāds no interneta lietotājiem. Tikmēr mikroblogošanas vietnē "Twitter" populāra kļuvusi mirkļbirka ar nosaukumu "#freemelania" [brīva Melānija; brīvību Melānijai], zem kuras publicē pierādījumus tam, ka pasaulei ir jārīkojas, lai glābtu Melāniju.



You can tell a lot about a man from how he treats his wife #freeMelania pic.twitter.com/DIQKBvWGcs