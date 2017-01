Pamela Andersone atklāj sava jaunā izskata noslēpumu

Pamela Andersone „Haiti Rising Gala” pasākumu Losandželosā













Pamela Andersone ar dēlu Dilanu Ņujorkas modes nedēļā





























Pamela Andersone seriālā „Pludmales patruļa” deviņdesmitajos gados



















Seriāla „Pludmales patruļa” bijusī zvaigzne Pamela Andersone kategoriski noliedz, ka būtu ļāvusies jebkādām ķirurģiskām manipulācijām vai injekcijām. Viņa zvēr, ka savam jaunavīgajam izskatam atradusi visnotaļ savādu, taču efektīvu „jaunības eliksīru”.Tā vien šķiet, ka Andersone 49. gadu vecumā apturējusi novecošanas procesu un pagriezusi to pretējā virzienā. Apmeklējot „Haiti Rising Gala” pasākumu Losandželosā, par to pārliecinājās daudzi. „Viņa izskatījās par 15 gadiem jaunāka,” vēlāk komentēja kāds no faniem sociālajos tīklos. Citi nebija tik dāsni ar komplimentiem un norādīja, ka vienu aci aktrise nav varējusi pilnībā atvērt un pieļāva, ka tās varētu būt botoksa injekciju sekas.Spītējot baumām par izmantotajiem filleriem un citām sejas procedūrām, Andersone uzstāj, ka lieliskāku sejas ādu spējusi panākt ar pavisam vienkāršu metodi – viņa ik dienu lietojusi kokosriekstu eļļu!„Manuprāt, tā nāk par labu ādai, ir laba matiem, noderīga it visam, kā iekšķīgi, tā ārēji,” norādījusi aktrise.