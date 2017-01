Lana īru medijiem sacījusi, ka viņas draugs dažas dienas pirms notikušā bijis "šausmās", turklāt viņam draudēts ar ieroci. 24 gadus vecais Tomass jau bija izcietis sešus mēnešus no 16 mēnešu termiņa, kas viņam tika piespriests par uzbrukumu likumsargam. Vīrietis tika atrasts 30.decembrī un nomira 4.janvārī slimnīcā, kad mediķi izslēdza dzīvību uzturošos aparātus, vēstī "Baltic-ireland.ie", atsaucoties uz "Irish Mirror".Viņa draudzene Lana no Latvijas, kas pašlaik dzīvo Dublinā, sacīja: "Tomass kopā ar mani būvēja plānus. Mēs gatavojāmies iet prom no Dublinas, nopirkt māju laukos un dibināt ģimeni. Bet zvanot viņam dažas dienas pirms viņš tika atrasts ievainots savā kamerā, Tomass telefonā raudāja kā bērns. Viņš bija pārbijies un visu laiku atkārtoja, ka kāds grib viņu nogalināt."Tomass draudzenei stāstījis, ka cietuma pagalmā viņam draudēts ar nazi un viņš, lai sevi aizsargātu, gribējis lūgt pārvietošanu no cietuma. "Tagad viņš ir miris – kas notika ar Tomasu? Mana sirds ir salauzta, viņš man bija viss," sacīja izmisusī Lana, kura jau iepriekš piedzīvoja ģimenes traģēdiju - dažas dienas pirms Tomasa notiesāšanas abi zaudēja savu nedzimušo bērnu. "Mēs abi bijām tik apjukuši par bērna zaudēšanu. Tas bija viss, ko mēs vēlējāmies. Mēs bijām tik laimīgi, bet tad viss mainījās," sacīja jaunā sieviete.Izrādās, lietuvietis tika tiesāts par incidentu, kā rezultātā viņš notriecis policistu. Likumsargs vēlējies viņu apturēts saistībā ar aizdomām par kādu satiksmes negadījumu, taču Tomass metās bēgt un notrieca amatpersonu. Lana gan apgalvo, ka viņas draugs nebija nedz noziedznieks, nedz slikts cilvēks.Īru mediji vēstī, ka cietumā Tomass bijis ļoti kluss, cietuma dzīvē neesot iesaistījies un laika gaitā viņa bailes no citiem ieslodzītajiem arvien pieauga. Lana stāsta: "Viņš piezvanīja man 30. decembrī, un viss bija labi, mēs plānojām mūsu jauno dzīvi. Tagad tas viss ir pagājis. Es esmu zaudējusi visu, un neviens nevar pateikt man, kā tad cilvēks varēja būvēt plānus un kāpēc viņam bija tik bail. Viņš vēlējās dibināt ģimeni un mēs skumām par zaudēto bērnu."Pāris dzīvojis kopā un abi strādājuši vienā fabrikā Svordā, krājuši naudu mājas pirkšanai. Lana stāsta, ka viņai pat nebija ar draugu jārunā, jo Tomass vienmēr zinājis, ko viņa domā. Sieviete apgalvo, ka morgā pamanījusi savainojumus uz viscaur ķermenim, bet slimnīcā, kad tika izslēgta dzīvību uzturošā aparatūra, viņam bijusi asiņaina mute un deguns.Lana sacīja: "Es ļoti mīlēju Tomasu, viņš bija visa mana dzīve. Viņam visu laiku bija ļoti bail, bet Tomass nebija depresijā."Atbildīgās amatpersonas tikmēr nesniedz komentārus par konkrētiem gadījumiem, bet par visiem nāves gadījumiem apcietinājumā vienmēr tiek veiktas vairākas izmeklēšanas, tostarp, iekšējā un Gardas izmeklēšana. "Visaptverošu šīs nāves apstākļu izmeklēšanu veiks Ieslodzījuma vietu inspekcijas inspektors un ziņojums par to pēc laika tiks publicēts," teikts paziņojumā.