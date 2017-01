Ziņo, ka miesnieks pārdevis 3.1 tonnu cūkgaļu, liekot saviem klientiem uzskatīt, ka tā ir halal gaļa, kas iegūta pēc islāma gaļas ieguves tradīcijām.Ikdienas rutīnas pārtikas drošības kontroles laikā inspektors pamanījis, ka pretēji zīmītē norādītajam, pārdošanai piedāvātā gaļa neizskatās pēc teļa.Miesniekam piesprieda 6 mēnešus cietumā un soda naudu 18 000 Šveices franku vērtībā (16 817 eiro) par krāpšanu un faktu sagrozīšanu."Ja klienti zinātu, ka tā ir cūkgaļa, viņi to nepirktu, jo islāms aizliedz ēst šāda veida gaļu," apgalvo prokurors, kurš izskatīja šo lietu.Mesnieks dubultīgi maldināja savus klientus. No vienas puses, musulmaņi, kas pirka gaļu viņa veikalā nezināja, ka tā ir cūkgaļa, kura ir aizliegta saskaņā ar islāma mācību. No otras puses, viņš guva ievērojamu peļņu, jo cūkgaļa ir uz pusi lētāka nekā vidēja tirgus teļa gaļa. Halal nokauta gaļa ir daudz dārgāka nekā regulāra cūkgaļa.