Dināra Rudāne pieņem izaicinājumu un dodas spēlēt hokeju. FOTO

Dināra Rudāne ar komandas biedrenēm no hokejkluba „L&L” jau mēnesi trenējas hokejā

















































































































57 attēli

Dināra Rudāne trenējas boksā







































































































52 attēli

„Ja es kaut ko izvēlos darīt, tad veicu to no visas sirds, lai iegūtu vislabāko rezultātu. Esmu mērķtiecīga un spītīga,” teic dziedātāja Dināra Rudāne, kuras vaļasprieku rindā aiz motobraukšanas un boksa pievienojies arī hokejs. Turklāt tikai pirms mēneša Dināra pirmo reizi dzīvē kāpa uz slidām. „Hokejs manā dzīvē neienāca nejauši. Pirms astoņiem gadiem ļoti vēlējos spēlēt hokeju, bet ģimene bija pret manu ieceri. Taču es uzskatu, ka tuvinieki ne vienmēr zina, kas man būs labāk. Drīz vien sāku aizrauties ar boksu, un pēc tam man neviens neko vairs nevarēja aizliegt,” pasmaida dziedātāja.Pagājušā gada decembrī viņa piedalījās labdarības pasākumā Jelgavas ledus hallē, kur iepazinās ar hokejistu Ēriku Ozollapu. „Viņš, uzzinājis, ka neprotu slidot, ierosināja un savā ziņā piespieda uzkāpt uz slidām. Pirmo reizi dzīvē slidoju, un par to esmu viņam ļoti pateicīga,” nesenos notikumus atminas Dināra. Slidošana viņu tik ļoti ieinteresēja, ka Dināra turpināja trenēties, lai sanāktu arvien labāk un labāk. „Braucu vakaros uz dīķi un hokeja hallēm, līdz iemācījos. Man tāds raksturs, ka daru visu, līdz apgūstu līdz galam. Kamēr man nebija moča, uz to pat neskatījos, lai sirds nesāp, bet, kad iegādājos, tā visu par motocikliem uzzināju,” stāsta dziedātāja.Tagad Dinārai trīs reizes nedēļā ir boksa nodarbības, bet divas reizes – hokejs. Par viņas jauno aizraušanos pārsteigti ir tuvinieki un draugi, bet Dināra ir laimīga un apmierināta, ka pirms gadiem radušos ieceri izdevies īstenot.