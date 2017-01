Balts krekls, ādas apavi, pidžamveida kleita, klasisks trencis - 4 lietas, ko pirkt ziemas izpārdošanās

Klasisks trencis un balts krekls

Kvalitatīvi apavi

Vilnas mētelis un oversize džemperis

2017. gada vasarai – boho stila kleitas un pidžamveida apģērbs

Vīriešiem un bērniem

Domājot par lietām, kuras obligāti vajadzētu iegādāties ziemas izpārdošanas laikā, dizainere un stiliste Indra Salceviča kā pašu pirmo min pavasarīgu trenci, jo tā ir klasika, kas no modes neizies nekad. “Arī klasiska piegriezuma krekls vai blūze būtu jāiekļauj obligāto pirkumu sarakstā. Tās ir universālas lietas, kas burvīgi iekļaujas dažādu personību un stilu garderobēs un, tāpat kā trencis, ir mūžam aktuālas,” skaidro stiliste.Savukārt modes blogere Brigita Dambe kā pirmos parasti iesaka meklēt kvalitatīvus ādas apavus, jo tie bieži nopērkami ar 50% atlaidi, turklāt nekad neiziet no modes. “Neslēpšu, ka arī man ir viegli apjukt no piedāvājumu apjoma, jo laika tik maz, bet veikalu un atlaižu tik daudz! Ziemas izpārdošanas laikā vienmēr cenšos sev atrast apģērbu un aksesuārus, kas ļauj komfortabli pavadīt atlikušās aukstās nedēļas un noderēs nākamajai sezonai.”Arī Indra Salceviča ziemas atlaižu periodā aicina pievērst uzmanību apaviem un it īpaši kurpēm: “Klasiskas formas laiviņas ar papēdi – tā ir paliekoša vērtība. Iegādājoties klasiskas lietas, ja vien tās ir pareizajā krāsā un kvalitātē, to aktualitāte it īpaši svētku tērpu garderobē neizzudīs nekad."Modes blogere uzskata, ka lielo atlaižu sezona ir arī lieliski piemērota virsdrēbju iegādei, piemēram, lai atrastu elegantu vilnas mēteli un ērtu apģērbu aktīvām nodarbēm gan fitnesa zālē, gan dabā, piemēram, slēpošanai un snovošanai. Tam piekrīt arī stiliste, papildinot, ka īpaši labs pirkums šajā laikā būs oversize formas džemperis, kas noderēs arī drēgnos vasaras vakaros.Šovasar savu aktualitāti nezaudēs arī tādas aizgājušās vasaras tendences kā boho stila kleitas un pidžamas stila apģērbs. Indra Salceviča modes dāmām iesaka nepaiet garām arī “kombinē” formas kleitām ar koķetām mežģīnēm un plānām lencītēm, kā arī pidžamkostīmiem un pidžamu atgādinošas formas blūzēm.Vienlaikus stiliste aicina arī nepazaudēt galvu izpārdošanas laikā: “Analizē savu garderobi un pārdomā pirkumu. Tam noteikti ir jāiekļaujas tavā garderobē un viegli jākomplektējas ar citām garderobes sastāvdaļām, tai skaitā aksesuāriem.”Ziemas izpārdošanas piedāvājumā var atrast arī pērles, kas ir aktuālas visu cauru gadu – apakšveļu, bikses, džinsas, žaketes, kardiganus un kleitas, kā arī bižutēriju. Tomēr visvairāk modes blogeri Brigitu Dambi priecē lielisks bērnu un vīriešu apģērbu sortiments: “Tas, iespējams, ir pat labāks kā sieviešu! Taču jāatceras, ka, iepērkoties atlaižu sezonas laikā, galvenais ir novērtēt preces pienesumu tavai garderobei un tās nepieciešamību, nevis atlaides apmēru. Man aktuāls ir arī teiciens – ja ļoti gribas, tad vajag!”