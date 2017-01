Humoristiskais video pamazām kļūst par vispasaules interneta hitu. Tas atrādīts satīriskajā šovā "Zondag met Lubach" [Svētdiena ar Lubaku, kuru vada Arjens Lubaks] un zīmīgi, ka video iekļautā uzruna Trampam ieturēta tādā stilā, kādu jaunais ASV prezidents visvieglāk varētu uztvert - īsos un nepaplašinātos teikumos ietverti visai skandalozi paziņojumi."Mēs runājam holandiski. Tā ir labākā valoda Eiropā. Mums ir labākie vārdi. Visas citas valodas ir izgāzušās. Dāņu... pilnīga katastrofa. Vācu valoda vispār nav īsta valoda," teikts video. "Mums ir poniju parks "Slagharen". Tas ir labākais poniju parks pasaulē. Tā ir taisnība. Tur ir labākie poniji. Ar tiem var jāt, iet uz randiņiem, raustīt aiz ponija," vēstīts nākamajā jokā.Trampa sirdi holandieši mēģinājuši iekarot arī ar stāstu par savu sienu, kas sargā Nīderlandi no Meksikas ūdeņiem. "Mēs uzbūvējām visu okeānu. Visu okeānu starp mums un Meksiku. Neviens nebūvē okeānus labāk par mums. Šis okeāns ir tik liels, ka to pat var redzēt no Mēness. Un mēs likām meksikāņiem par to samaksāt. Tā ir tiesa.""Decembrī mums ir šī skandalozā tradīcija - Melnā Pētera diena. Tā ir visaizvainojošākā, visrasistiskākā tradīcija, kādu būsiet redzējis. Jums patiks, tas ir vareni," vēl vairāk Trampam pielabinās holandieši. Viņi arī kārdina Trampu, stāstot par kādu vietējo politiķi, kura ir ar īpašām vajadzībām. "Mums arī ir politiķe ar īpašām vajadzībām, par kuru varēsiet ņirgāties," vēstīts video."Beidzamais, bet ne mazāk svarīgais - mums ir varena, varena, varena atkarība no ASV. Tā ir milzīga. Ja jūs izčakarēsiet NATO, jūs padarīsiet mūsu problēmas atkal varenas. Tās būs milzīgas. Tās būs gigantiskas. Tā ir taisnība. Lūdzu, nedariet tā."To, vai šie glaimi bija gana veiksmīgi, lai iepatiktos Trampam, pagaidām nav zināms, tomēr cilvēkiem šis video gana labi iet pie sirds.