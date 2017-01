Žilbinošā Ieva Ilvesa neilgi pēc bērniņa piedzimšanas jau metusies darbos. FOTO

Ieva Ilvesa iepazīstas ar jaunajiem latviešu uzņēmējiem









5 attēli

Ieva Ilvesa iziet sabiedrībā ar grūtnieces puncīti































16 attēli

Igaunijas prezidents un viņa kundze Ieva Ilvesa. 2016. gada jūnijs





















11 attēli

Sava sociālā tīkla "Facebook" tīklā Ilvesa raksta, ka pirms došanās uz Silīcija ieleju, turpina iepazīties ar Latvijas "start-up" uzņēmējiem. ""Infogr.am ir viens no pirmajiem veiksmes stāstiem. Panākumus ir novērtējis arī "Forbes" un tā līdzdibinātāju Alise Semjonova ir iekļauta Forbes 30 Under 30 Eiropas sarakstā. Apsveicu!" - priecājas Ilvesa.Viņa vēstī: "Pirms četriem gadiem "Infogr.am" dibinātāji, tajā laikā vēl kā mediju pārstāvji, pamanīja nepieciešamību pasniegt pieagošo datu apjomu vizuāli vienkārši un saprotami. Tapa datu vizualizācijas rīks "Inforgr.am". Mūsdienu informācijas pārpilnībā ir skaidrs, kāpēc "Infogr.am" gandrīz trīs miljonu lietotāju vidū ir gan globālie mediji, gan uzņēmumi un izglītības iestādes, tajā skaitā arī Stenforda Universitāte, kur devies ir Tomass."Jau ziņojām, ka 9.janvārī Ilvess sācis vieslektora darbu Stenfordas universitātē ASV. Pašreiz universitāte ar Ilvesu noslēgusi darba līgumu uz pusgadu, bet vēlāk to varētu pagarināt vēl uz gadu. Līdz ar viņu uz Ameriku dosies arī ģimene.Novembra beigās Ieva Ilvesa laida pasaulē pāra pirmo kopīgo bērnu - dēliņu Hansu Hendriku.Ilvesai šīs ir pirmās laulības, savukārt viņas vīram - trešās. Ilvesam no pirmās laulības ar amerikāņu psiholoģi Meriju Buloku ir 1987. gadā dzimis dēls Lūkass Kristjans un meita Jūlija, kas dzimusi 1992. gadā. Savukārt ar otro sievu Evelīnu viņam dzimusi tagad 14 gadu vecā meita Kadrija. Toties Ievai Ilvesai no iepriekšējām attiecībām ir 14 gadu vecs dēls Ralfs Pundurs un četrus gadus veca meita Izabella. Tagad Ilvesi pasaulē sagaidījuši savu pirmdzimto.Kā zināms, Ieva un Tomass Hendriks Ilvesi gredzenus mija 2015.gada 2.javārī. Par toreizējā Igaunijas prezidenta sievu kļuva Latvijas Aizsardzības ministrijas Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vadītāja. Viņa ir strādājuši dažādās institūcijās ārlietu un drošības politikas jomā Latvijā un NATO, pievēršoties drošības, demokrātijas un cilvēktiesību jautājumiem.