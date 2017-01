Vaira Vīķe-Freiberga, komentējot Trampa stāšanos amatā un ieskicējot viņa darbošanos, sacīja, ka "viņš nav tik oriģināls kā daudziem šķiet". Freibergas kundze izteicās par Trampa inaugurācijas runu, kurā Tramps aizgūtnēm solīja likt beidzot Ameriku pirmajā vietā un atgūt it kā pazaudētās pozīcijas. "Es gribētu redzēt to prezidentu, kas teiktu kaut ko citu! Bet te nāk 45. prezidents, kas saka, ka nu viņš tagad... viņš tagad nu jā," par Trampa dīžāšanos LTV studijā izteicās eksprezidente. Viņasprāt, šī kunga runā nebija nekā jauna, jo jau iepriekš Baraks Obama amatā stāšanos sāka ar vārdiem, ka "mums tagad būs pagrieziens Āzijas virzienā, mēs tagad pārstartēsim attiecības ar Krieviju".Runājot par to, kādas tagad būs ASV darbības saistībā ar Krieviju, Vīķe-Freiberga nevairījās lietot košus epitetus, proti, "divi Alfa tēviņi tagad satiksies, tas būs ļoti interesanti". Ar godpilno Alfa tēviņa epitetu eksprezidente tādējādi ironizējot pagodināja gan Trampu, gan Vladimiru Putinu. "Kas tagad būs - tas būs ļoti interesanti," viņa sacīja.Iespējamo ģeopolitisko pārmaiņu kontekstā Freibergas kundze pauda sarūgtinājum par Brexit referenduma rezultātu. Tas bijis smags, gadu desmitiem veidots sadarbības modelis, kas nu tiks sagrauts. "Brexit sašķēla Eiropu. Saites tika pārcirstas brutālā veidā," viņa teica, piemetinot, ka Anglijas izvēlētais ceļš ir liels zaudējums Eiropai un finālā nenāks par labu arī pašiem britiem: "Pati Lielbritānija - United Kingdom - ir palikusi bez united," par sašķeltību, piemēram, Skotijā, teica Vīķe-Freiberga.Lokālā mērogā eksprezidenti diezgan uztrauc tiesiskuma (ne)esamība Latvijā. Šajā jomā esot gaužām lēns progress, turklāt eksprezidente šajā ligā redz politiķu ieinteresētību, lai lietas nebūtu sakārtotas. Uz moderatora Rēdera jautājumu, vai viņa varētu nosaukt kādus konkrētus politiskos spēkus vai uzvārdus, kuri negrib, lai valstī tiesiskums būtu līmenī, Vaira Vīķe-Freiberga smejot atbildēja, ka "tad taču mani sūdzēs tiesā", un viņa vēloties mierīgu pensionāra dzīvi, nevis tiesāšanās klapatas.Kopumā, Freibergasprāt, Latvija kā valsts ir krietni progresējusi, taču neesam sasnieguši "kādas tur virsotnes". Mēs tiecamies līdzināties citiem - kaimiņiem igauņiem vai skandināviem, taču diemžēl neesam spējīgi sakārtot tās jomas, kurās latvieši varētu būt nepārspējami. Piemēram, zinātnē. "Mēs nevienā jomā neesam zemē metami! Bet mēs nespējam ieguldīt zinātnē. Tā ir drausmīga kļūda. Kļūda visās valdībās, kas bijušas," dramatisko potenciāla izniekojumu ieskicēja bijusī valsts līdere.Sarunā Rēdera kungs Freibergai, protams, maigi norādīja uz viņas pašas nesen pausto "esmu vīlusies savā tautā", lūdzot sīkāk paskaidrot sarūgtinājuma iemeslus, netieši atgriežoties pie daudz apzelētā kapavietas skandāla. Eksprezidente tematu diplomātijas labākajos paraugos pagrieza citādāk, proti, reiz jau viņa no Mežaparka lielās skatuves tautu iedvesmoja ar vārdiem "mēs esam vareni, mēs esam diženi!" un nu šo pašu programmu analizēja jau dziļāk. Runa esot par savas vērtības apzināšanos."Cilvēki ir dažādi, un tas ir lieliski. Tautai vajadzīgs nemitīgs atgādinājums par savu vērtību. Es centos to darīt. Vērtība nav jānopelna, tā ir jāapzinās," viņa sacīja. Freibergas kundze minēja vairākus piemērus, kā vecāki mēdz runāt ar saviem bērniem. "Jūs paklausieties uz ielas: fui, pē, ko tu dari, kāpēc nosmērējies ar dubļiem, tā nedrīkst, nu kā tu tā..." Nemitīga kritika. Viņas paaudze tikusi ļoti kritizēta. "Bet mans uzstādījums ir savas vērtības apzināšanās. Ja es kādu nosodu vai kādam nepiekrītu, es varu nemainīt savas domas, bet svarīgi ir citiem neskrāpēt un pārāk netraucēt". Arī viņai ir cilvēki, kuri neatbilst viņas vērtību sistēmai, jo sevišķi tie ir kolaboracionisti un valsts nodevēji, kuri Freibergai šķietot pretīgi.Noslēdzot tēmu par savas vērtības apzināšanos, Vaira Vīķe-Freiberga sacīja: "Ir vajadzība tautai atgādināt, ka jums ir vērtība, ja pats sevī izkopjat savas spējas un dotumus līdz maksimumam. Ja jūs to labi darīsiet, tad visiem būs labāk! Cilvēkiem, lai viņiem mazinātos stress, vajag nevis es, es, es, bet apgaismots ES," LTV sarunā mudināja eksprezidente.