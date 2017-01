Tavs horoskops šodienai. Trešdiena, 25. janvāris

Apjukumu var radīt nepazīstamu cilvēku sabiedrība apkārt. Īsti nebūs skaidrs, kuri cilvēki patīk un kuriem tu patīc. Lai gan diena piemērota jaunu kontaktu dibināšanai, tik tiešām vēlams ieklausīties savā intuīcijā, lai piepeši nesadraudzētos ar personu, kas vēlāk var nodarīt skādi vai ienest tavā dzīvē nepatikšanas.Šodien ap tevi ik pa laikam uzliesmos strīdi un asumi. Lielā mērā tieši tu būsi to iniciators, jo ne katrs grib pieļaut, ka viņu nepārtraukti komandē un izrīko. Skaidrs, ka tu zini labāk, taču ļauj to saviem tuvākajiem saprast pašiem. Neiesaisties radu un kaimiņu biznesa projektos. Būs liela runāšana, bet jēga maza.Lietišķos kontaktos šodien pilnīgi noteikti aizmirsti flirtu. Iesākumā šāds scenārijs var likties cerīgs, taču drīz vien pārvērtīsies murgu. Apdomā savus lēmumus - pēdējā laikā esi veicis vairākus kļūdainus soļus. Labo to, kas vēl labojams, un pameklē vainu arī sevī.Tava rakstura asumi šodien var izlīst gluži nepiemērotā brīdī, un pa mizu var dabūt pat nevainīgi cilvēki, tostarp bērni. Divreiz apdomā, vai tas, ko vēlies teikt, ir ar kādu vērtību! Aizkaitināmība šodien var izvērsties problēmā. Mēģini saglabāt rāmumu. Diena var nest kādas labas ziņas no tālienes.Plāni par turpmāko karjeru, iespējams, darba vietas vai pat darba jomas maiņa. Vienīgais, kas var traucēt - bailes no nezināmā un bailes no izgāšanās. Paļaujies uz intuīciju un riskē, ja jūti, ka ej pareizo ceļu. Privātu attiecību risināšanai ne pārāk piemērota diena.Šodien viss ies kā pa sviestu – labi veiksies gan darba, gan privātās lietas. Saņemsi vārdisku uzslavu un varbūt pat prēmiju. Šodienas iepazīšanās būs ar tālejošām sekām – un nākotne rādās gaišos toņos. Vakars piemērots kādai tējas tasei vai vīna glāzei draugu lokā.Sāks piepildīties seni, ilgi gaidīti sapņi. Tiesa, tas būs tikai pēc 12:00 – priekšpusdienā brīnumus nav vērts gaidīt. Izmanto šo dienu, lai sakārtotu savas finanses. Iespējams, saņemsi labu priekšlikumu no kāda ārzemnieka – tava nākotne šajā sakarā izskatās cerīga. Šodien īpaši jāpiedomā par ģimenes saišu stiprināšanu. Piezvani mammai, bet vislabāk - apciemo.Laiks pievērsties nopietniem projektiem, meklēt darbu, kur sajūtama lielas naudas klātbūtne. Ja pieņemsi tādu lēmumu, pēc sākuma grūtībām tava drosme atalgosies. Privātajā jomā zvaigznes iesaka pievērsties domām par stabilitāti un ģimenes ligzdiņas vīšanu. Vai arī – labiekārtošanu, ja tāda jau novīta. Varbūt šis tas jāparemontē, jāizdaiļo?Visi kā sazvērējušies centīsies tevi atraut no ikdienas darbiem, lūdzot palīdzību, padomu un tādējādi netieši noveļot visu uz taviem pleciem. Zvaigznes brīdina, ka jāsāk saudzēt sava veselība – tu nodari tai skādi ar režīma neievērošanu. Pēdējais brīdis ieviest korekcijas dienas kārtībā un ēšanas paradumos.Aizturētām dusmām būs negatīva ietekme uz psihosomatiku, taču arī nekontrolēta dusmu izpaušana neko labu nenesīs. Piedošanas diena. Aizvainojumus norij vai kaut vai izdziedi tos dušā. Notiekošajam pieej rāmi un analītiski, saudzējot savu mieru. Šī diena nav piemērota publisku pasākumu apmeklēšanai.Iespējams, šķitīs, ka kaut kādi nebūtiski sīkumi "čakarē" visu labi izplānoto padarīšanu. Ja plānotais velkas, kavējas un nenotiek, rūpīgi izpēti, kur ir problēma. Varbūt kāds kolēģis palaidies slinkumā, bet par neizdarīto jāatbild tev. Atceries, ka visu var izrunāt, un to arī gudri izdari.Slepena iemīlēšanās kļūs nenoslēpjama, visa tava būtība burtiski tieksies uz tīkamā cilvēka pusi un liksies, ka jūtas grūti savaldīt. Ja tām vari ļaut vaļu - lieliski! Tev atbildēs ar to pašu. Savukārt ja situācija nav gluži morāli viennozīmīga, ar aktīvāku rīcību nogaidi.