Modele iestājas par tiesībām publiskā vietā barot bērnu ar krūti un to izdara pati. FOTO

Protesta akcijas „Women’s March” („Sieviešu maršs”) galvenais mērķis ir aktualizēt sieviešu tiesību un dzimuma līdztiesību jautājumu. Modele Tesa Holideja ne tikai atbalstīja gājiena mērķi, bet arī centās pievērst sabiedrības uzmanību tam, ka sievietei ir tiesības publiski barot bērnu, un tāpēc nav jādodas uz nehigiēniskām publiskajām tualetēm.Tesa uz protesta akciju ieradās kopā ar savu septiņus mēnešus veco dēliņu Boviju. Kad pienāca laiks barot bērnu ar krūti, Tesa izsalkušo bērnu pabaroja turpat uz ielas, un šo fotogrāfiju publiskoja savā „Instagram” blogā.Sākotnēji attēla komentārā Tesa ierakstīja sekojošas rindas: „Barošana ar krūti jebkurā vietā??? Paldies manai draudzenei @jessicalouiseimagery, kura iemūžinājusi šo mirkli šodienas sieviešu gājienā.”Daudzi fani slavēja Tesas drosmi un iestāšanos par jaunajām māmiņām. „Uz priekšu, māsiņ!” uzmundrināja kāda fane. „Barošana ar krūti ir viens no skaistākiem mirkļiem.”„Kas par spēcīgu fotogrāfiju!” – apjūsmoja kāda cita. „Dievinu. Nesaprotu, kā bērna barošana aizvien var būt strīda jautājums.”„Paldies, ka publiskoji šo attēlu. Paldies, ka esi tik stipra. Paldies, ka esi. Paldies tavam partnerim un tavam dēlam,” rakstīja vēl kāda. „Šī ir lieliska fotogrāfija! Turpini tādas publiskot!”„Man patīk! Taču meitenīt, piesedzies ar segu,” Tesas rīcību slavēja vēl kāda, tomēr norādīja, ka jaunajai māmiņai tomēr šī intīmā procesa laikā nenāktu par sliktu mazliet piesegties.Viņa nebija vienīgā, kas ieteica „piesegties”. Tādu komentāru bija ne mazums. Citi bija vēl kategoriskāki un izteica savu viedokli, ka tā nav laba ideja tik mazu bērnu ņemt līdzi uz sieviešu protesta akciju.Tesa saņēma dučiem pozitīvu un tikpat daudz arī negatīvu vērtējumu savai rīcībai. Vēlāk viņa fotogrāfijas komentāru papildināja ar sekojošu ierakstu: „Tiem, kas iesaka man „piesegties”. Jūs domājat, ka es baroju SAVU bērnu, kurš a) bija izsalcis; b) kliedza, jo bija pārguris un pūļa nogurdināts, tikai tāpēc, ka tas bija vienīgais veids kā viņu nomierināt? Es barošu savu bērnu jebkur, kur to vēlēšos. Arī Kalifornijas likums aizsargā mani un ļauj to darīt.”„Turiet savus neizglītotos viedokļus tālāk no mana ķermeņa,” Tesa jau pavisam nikni noslēdza savu ierakstu.