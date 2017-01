Krievijā par "valsts nodevību" aizturēts viens no "Kaspersky Lab" vadītājiem

"Kaspersky Lab" apstiprināja presē izskanējušās ziņas, ka vēl decembrī aizturēts uzņēmuma kibernoziegumu izmeklēšanas nodaļas vadītājs Ruslans Stojanovs.Respektablais laikraksts "Kommersant" vēsta, ka līdz ar Stojanovu aizturēts viens no Krievijas Federālā drošības dienesta (FDD) Informatīvās drošības centra priekšnieka vietniekiem. Abiem aizturētajiem izvirzītas apsūdzības "valsts nodevībā"."Kaspersky Lab" izplatītajā paziņojumā teikts, ka Stojanova aizturēšana nekādā veidā neesot saistīta nedz ar uzņēmumu, nedz ar tā darbību."Šī lieta attiecas uz laikposmu, kad aizturētais nebija uzņēmuma darbinieks, tāpēc mums nav sīkākas informācijas par to. Nodaļa turpina strādāt kā parasti. Tā kā šis notikums nav saistīts ar uzņēmuma un tā ekspertu profesionālo darbību, tas nekādi neietekmē ne uzņēmuma komercdarbību, ne izstrādājumus, ne klientus," teikts "Kaspersky Lab" oficiālajā paziņojumā."Kaspersky Lab" norāda, ka efektīva cīņa ar kibernoziedzību nav iespējama bez informācijas drošības jomā strādājošo uzņēmumu sadarbības ar tiesībaizsardzības iestādēm, tāpēc, tāpat kā citi lieli aizsardzības risinājumu ražotāji, arī "Kaspersky Lab" aktīvi sadarbojas ar starptautiskajām informācijas drošības speciālistu aprindām un vairāku valstu federālajām kibernoziedzības apkarošanas tiesībaizsardzības iestādēm."Kaspersky Lab" savā paziņojumā uzsver, ka Stojanovs nav uzņēmuma augstākās vadības loceklis.Kā "Kommersant" pastāstījis kāds FDD tuvu stāvošs avots, FDD darbinieks ar Stojanova starpniecību esot saņēmis naudu naudu no kādas ārvalstu organizācijas.FDD līdz šim nav sniegusi nekādus komentārus.