„Sveiki visiem maniem FB sekotājiem, draugiem un interesentiem visapkārt! Gribu Jums darīt zināmu, ka nesen saņēmu uz Saeimu man adresētu vēstuli no Lato Lapsas (Pietiek.com), kurš ļoti interesējas par drona video, kurš parādīja, kā dzīvo Lembergs Puzē,” Facebook raksta Kaimiņš. „Te būs mana atbilde, kura ir nosūtīta viņam arī pa pastu. Lato kā vienmēr grib tiesāties. Interesanti, ko viņš pārstāv tagad?” retoriski vaicā deputāts.Vēstulē Kaimiņam Lapsa uzdod sekojošus jautājumus:*Kad tieši Jūs uzņēmāt šo video?*Ar kādu tieši aparatūru Jūs uzņēmāt šo video?*Vai šī aparatūra ir Jūsu īpašumā vai arī to nomājāt no kādas personas? Ja jā, tad miniet šo personu?*Ja pats neuzņēmāt šo video, no kādas personas vai personām to ieguvāt un ar kādiem nosacījumiem?Žurnālists Lapsa arī paskaidro, ka pieprasītā informācija viņam nepieciešama, „lai veicinātu tiesiskumu valsts pārvaldē un labas pārvaldības principus.” Informācijas prettiesiskas nesniegšanas gadījumā Lapsa paziņo par gatavību vērsties ar pieteikumu administratīvajā tiesā.Uz Kaimiņa atbildi Lapsam ilgi nebija jāgaida – to deputāts, kopā ar amizantu foto kolāžu, 24.janvārī izvietoja portālā Facebook.„Visupirms, paldies par Jūsu vēstuli. Apbrīnā novērtēju Jūsu nesavtīgi bruņniecisko un līdz neremdināmām asarām aizkustinošo objektīvās un īstās patiesības un gaismas nesēja lomu šajā sarežģītajā laikmetā. Ņemot vērā to, ka Jūs esat pats godīgākais, pats taisnīgākais, arī pats neuzpērkamākais cilvēks mūsu valstī, sniedzu Jums atbildi pēc būtības,” raksta Kaimiņš.„Taču par Jūsu pieprasīto, jāatzīst, gandrīz neticams ir šis stāsts. Proti, pirms kāda laika, ko precīzi neatceros, biju devies uz Rīgas centrāltirgu, kad pēkšņi man kā tāds apmāts gluži vai virsū uzskrēja staltas miesas būves, pagarš, nepazīstams vīrietis ar šaudīgām ačtelēm, kurš tikko kā bija izkāpis no neglīti brūnas krāsas „Mitsubishi Pajero” automašīnas, tautā sauktu par džipu,” izklāsta Kaimiņš, „Es biju pilnīgā šokā no šādas sastapšanās un tādēļ pirmajā mirklī padomāju, ka tas varētu būt Jūs, jo vienīgais, ko dzirdēju par nosacījumiem, stresa pārņemtajam vīrietim jau promejot, bija kaķu sterilizācijas veicināšana valsts līmenī.Tas skanēja kā tāds pieprasījums, pat draudi. Es, protams, nesapratu, par ko ir runa, līdz vēlāk atvēru man kabatā nejauši ieslidināto informācijas nesēju ar uzrakstu – Kaķi un zaķi forever! Jāatzīst, ka minēto informācijas nesēju mans suns tādā kā aizvainojumā sagrauza līdz nepazīšanai.”Portāls Kasjauns.lv sazinājās ar Lato Lapsu, lai vaicātu konkrētākus skaidrojumus par žurnālista mērķiem, pieprasot informāciju no deputāta Kaimiņa. Lapsa, kurš šobrīd gan atrodoties Tokijā, minēja, ka Kaimiņam adresēto vēstuli atceras, taču par odiozā politiķa atbildi sociālajos tīklos neko nezināja.„Ik dienas nosūtu vairākus šādus standarta informācijas pieprasījumus par sabiedrību potenciāli interesējošām tēmām – ar standarta norādēm un standarta uzbūvi. Reizēm adresāti sniedz godīgas un izsmeļošas atbildes, reizēm – ne,” iepazīstoties ar Kaimiņa publiskoto atbildi, saka Lapsa.„Arī tas, kur likumdošanas procesos no rīta līdz vakaram aizņemts un no aldziņas pārtiekošs Saeimas deputāts ir ņēmis laiku, resursus un prasmes šāda video uzņemšanai, šķita šāda potenciāli interesējoša tēma. Tas, ka deputāts to paskaidrot nevēlas, protams, tikai apliecina, cik pamatota bijusi mana interese,” izsakās žurnālists.Tiesā gan Lapsa Kaimiņu nesūdzēšot: „Taču biju piemirsis, ka ir tādas čupas, kurām labāk nepiebikstīt. Tā ka – nē, čupu es noteikti tiesā nesūdzēšu. Lai dzīvo, kur nolikta.”