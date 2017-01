Mirusi izcilā pianiste, Lielās mūzikas balvas ieguvēja Jautrīte Putniņa

Jautrīte Putniņa (1929 – 2017) bija profesionāļu un mūzikas cienītāju vidū zināma persona, kura padomju laikos tika dažādi nīdēta savas brīvdomības dēļ. Viņai bija jau 85 gadi, kad sniedza koncertu Mazajā ģildē, un tas bija kupli apmeklēts. Atvadīšanās no pianistes notiks 31. janvārī pulksten 14.00 Valmieras krematorijā (Kocēnos).Jautrīte Putniņa dzimusi Palsmanes pagasta „Rūpniekos”. Klavierspēli mācījusies Valmieras mūzikas skolā pie Alvīnes Liepiņas - Sineps un Latvijas Valsts konservatorijā pie Arvīda Dauguļa. Pēc studiju gadiem Jautrīte Putniņa kļuva par skolotāju Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā un docētāju Latvijas Valsts konservatorijā, kā arī daudz koncertēja līdz 1968. gadam, kad pianisti atbrīvoja no darba augstskolā un aizliedza uzstāties galvaspilsētas tuvumā. Par mūziķes darbavietu kļuva Liepājas mūzikas vidusskola. Gandrīz visi to gadu radioieraksti pazuda nebūtībā. Uz skatuves un Latvijas Radio ierakstu studijā Jautrīte Putniņa atgriezās līdz ar trešo Atmodu – pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās. Mūzikas akadēmijas skatuve pianistes atgriešanos piedzīvoja tikai 2009. gadā.Par mūža ieguldījumu mūzikā 2010. gadā Jautrīte Putniņa saņēmusi Lielo mūzikas balvu, viņai arī piešķirts Atzinības krusts.Pianiste pazīstama ar individuālām un spilgtām mūzikas interpretācijām un radošu pieeju mūzikai un muzicēšanas procesam. Pianiste bija aizrāvusies ar senās taustiņinstrumentu mūzikas un cita maz spēlēta repertuāra popularizēšanu Latvijā. Daudz laika Jautrīte Putniņa veltījusi Johana Sebastiāna Baha un Fransuā Kuperēna mūzikai. Nozīmīga un paliekoša vērtība ir viņas Volfganga Dārziņa, Leonīda Vīgnera, Jāzepa Vītola un citu latviešu komponistu ieskaņojumiem.