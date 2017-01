Toms Henkss un Eimija Adamsa kļūdaini iekļauti "Oskaru" nomināciju sarakstā

Kļūda tika ātri izlabota un raidorganizācija ABC, kas publiskoja informāciju "Oskaru" oficiālajā mājaslapā, jau atvainojusies.

ABC atzina pieļautās kļūdas, bet norādīja, ka sociālajos tīklos nominācijas izziņotas pareizi.

Laikraksts "New York Post" ziņoja, ka kļūdaini nomināciju sarakstā kategorijā "Labākā aktrise" minēta arī Anete Beninga.

Jau vēstīts, ka otrdien tika paziņotas "Oskara" balvu nominācijas, kurās dominē režisora Deimiana Šazela kinomūzikls "La La Land", kas nominēts 14 balvām.

89.ASV Kinoakadēmijas balvu nomināciju saraksts:

LABĀKĀ FILMA

"Arrival";

"Fences";

"Hacksaw Ridge";

"Hell or High Water";

"Hidden Figures";

"La La Land";

"Lion";

"Manchester by the Sea";

"Moonlight".

LABĀKAIS REŽISORS

Denī Vilnēvs - "Arrival";

Mels Gibsons - "Hacksaw Ridge";

Deimians Šazels - "La La Land";

Kenets Lonergans - "Manchester by the Sea";

Berijs Dženkinss - "Moonlight".

LABĀKAIS AKTIERIS

Keisijs Afleks - "Manchester by the Sea"';

Endrjū Gārfīlds - "Hacksaw Ridge";

Raiens Goslings - "La La Land";

Vigo Mortensens - "Captain Fantastic";

Denzels Vašingtons - "Fences".

LABĀKĀ AKTRISE

Izabella Ipēra - "Elle";

Ruta Nega - "Loving";

Natālija Portmane - "Jackie";

Emma Stouna - "La La Land";

Merila Strīpa - "Florence Foster Jenkins".

LABĀKAIS OTRĀ PLĀNA AKTIERIS

Maheršala Ali - "Moonlight";

Džefs Bridžess - "Hell or High Water";

Lukass Hedžess - "Manchester by the Sea";

Devs Patels - "Lion";

Maikls Šenons - "Nocturnal Animals".

LABĀKĀ OTRĀ PLĀNA AKTRISE

Viola Deivisa - "Fences";

Naomi Harisa - "Moonlight";

Nikola Kidmena - "Lion";

Oktāvija Spensere - "Hidden Figures";

Mišela Viljamsa - "Manchester by the Sea".

LABĀKĀ ANIMĀCIJAS FILMA

"Kubo and the Two Strings";

"Moana";

"My Life as a Zucchini";

"The Red Turtle";

"Zootopia".

LABĀKĀ ĀRZEMJU FILMA

"Land of Mine" (Dānija);

"A Man Called Ove" (Zviedrija);

"The Salesman" (Irāna);

"Tanna" (Austrālija);

"Toni Erdmann" (Vācija).

LABĀKĀ DOKUMENTĀLĀ FILMA

"Fire at Sea";

"I Am Not Your Negro";

"Life, Animated";

"OJ: Made in America";

"13th".

LABĀKAIS ORIĢINĀLAIS SCENĀRIJS

"Hell or High Water" - Teilors Šeridans;

"La La Land" - Deimians Šazels;

"The Lobster" - Jorgoss Lantimoss un Eftimis Filipu;

"Manchester by the Sea" - Kenets Lonergans;

"20th Century Women" - Maiks Mills.

LABĀKAIS ADAPTĒTAIS SCENĀRIJS

"Arrival" - Ēriks Heiserers;

"Fences" - Ogasts Vilsons;

"Hidden Figures" - Elisone Šrodere un Teodors Melfi;

"Lion" - Lūks Deiviss;

"Moonlight" - Berijs Dženkinss un Tarels Alvins Makkreinijs.

LABĀKAIS OPERATORA DARBS

"Arrival";

"La La Land";

"Lion";

"Moonlight";

"Silence".

LABĀKAIS ORIĢINĀLAIS SKAŅU CELIŅŠ

"Jackie";

"La La Land";

"Lion";

"Moonlight";

"Passengers".

LABĀKĀ ORIĢINĀLĀ DZIESMA

"Audition (The Fools Who Dream)" - "La La Land";

"Can't Stop The Feeling" - "Trolls";

"City of Stars" - "La La Land";

"The Empty Chair" - "Jim: The James Foley Story";

"How Far I'll Go" - "Moana".

LABĀKIE VIZUĀLIE EFEKTI

"Deepwater Horizon";

"Doctor Strange";

"The Jungle Book";

"Kubo and the Two Strings";

"Rogue One: A Star Wars Story".