Glābēji lavīnas apraktajā Itālijas viesnīcā turpina meklēt 5 pazudušos. VIDEO

Glābēji turpina attīrīt sniegu un meklēt pazudušos cilvēkus, vienlaikus pieminot sešus kolēģus, kas otrdien gāja bojā avārijas dienestu helikoptera avārijā aptuveni 100 kilometrus tālāk, glābjot ievainotu slēpotāju.Avārijā dzīvību zaudēja divi piloti, trīs apkalpes locekļi un slēpotājs. Divi no glābējiem līdz pirmdienai strādāja pie lavīnā apraktās viesnīcas atrakšanas.Kopš 18.janvārī piedzīvotās lavīnas kopā izdevies izglābt 11 cilvēkus, arī četrus bērnus, kas atradās viesnīcā. Pēdējais izdzīvojušais tika atrasts sestdien, un izredzes atrast vēl kādu ir mazas.Lavīna skāra viesnīcu brīdī, kad viesi grasījās doties prom, tomēr to nevarēja izdarīt, jo nebija ieradusies sniega tīrīšanas mašīna.Itālijas vidienē 18.janvārī četru stundu laikā notika četras zemestrīces. Zemestrīces bija jūtamas Lacio, Markes un Abruco reģionos, kā arī 100 kilometrus attālajā Romā. Epicentrs atradās deviņu kilometru dziļumā uz dienvidiem no Amatričes pilsētiņas.Itālijas premjerministrs Paolo Džentiloni trešdien informēs parlamentu par pēdējās nedēļās notikušajām dabas katastrofām un avārijas dienestu darbu šajos apstākļos.Neskaitot lavīnu, kas apraka viesnīcu, un helikoptera avāriju, zemestrīces un skarbie laikapstākļi Itālijā laupījuši dzīvību vēl vismaz pieciem cilvēkiem.Itālijas prokuratūra izmeklē, vai no upuriem lavīnas nogruvumā bijis iespējams izvairīties, nodrošinot labāku risku novērtējumu.Tomēr Džentiloni brīdināja nemeklēt grēkāžus, un parlamentā uzsvēra, ka pieliktas visas iespējamās pūles, lai glābēji piekļūtu viesnīcai."Mēs lepojamies ar avārijas dienestiem," paziņoja premjerministrs.