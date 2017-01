Tavs horoskops šodienai. Ceturtdiena, 26. janvāris

Sarežģījumus risini rāmi un mierīgi, un galvenais - necenties nevienu pārmācīt, pārveidot, ar varu pārvilkt sava viedokļa pusē. Ko esi apņēmies, paveic godam un ar pilnu atbildību! Labās emocijas šodien meklē saskarsmē ar mīļoto cilvēku. Saki labus vārdus un dabūsi pretī to pašu.Spriedzi darbā var radīt negaidītas izmaiņas kolektīva sastāvā. Nenervozē un neļaujies panikai, tad viss nostāsies savās vietās. Parūpējies par savu emocionālo labsajūtu, dari savus iecienītos hobijus. Lielas naudas lietas šodien labāk nerisini.Skaidri mērķi nogludinās ceļu. Ja pašai nav skaidrs, ko vēlies, situācijas nerisināsies tev izdevīgi un būs haosa sajūta. Liels atbalsts būs ļaudis, kuri tevi nebaro ar tukšām ilūzijām, bet gan konkrēti norāda, kur meklējamas vainas. Vakarpusē neaizmirsti parūpēties par jaunākās paaudzes vajadzībām.Jutīsi ģimenes un tuvāko draugu atbalstu sadzīvisku jautājumu risināšanā. Skrējiens kļūs vieglāks, tāpēc vari atlicināt laiku savas labsajūtas uzlabošanai. Šodien lutini sevi no visas sirds! Ideāli, ja vari vienkārši gulšņāt mājās un nedarīt neko.Rūpīgi skaties visapkārt, nelaid garām pat sīkumus, jo kopbildē tie var izrādīties vissvarīgākais aspekts. Noskaņojies uz lietišķas nots. Šodien droši vari doties pie priekšniecības ar ierosinājumiem darba vides uzlabošanai, kā arī vari mēģināt lūgt algas pielikumu.Intrigas darbavietā var sagādāt nepatīkamus brīžus un vēlāk arī galvassāpes pašai Jaunavai. Gudri darīsi, ja notiekošajā noskatīsies no malas, centra pozīcijās nelaužoties. Daudzi no šī mēneša sākumā iesāktajiem projektiem izrādīsies lieki un vairs nevajadzīgi.Ievies ko jaunu savā ģimenes dzīvē, mājas rutīnā! Būšana kopā ar savējiem sagādās daudz prieka. Lieliska diena ģimeniskām izklaidēm (lai arī vēl nav piektdiena, šī var izvērsties pat vēl labāka par piektdienu!) Brīvajiem Svariem šodien nevajadzētu sēdēt četrās sienās, bet gan doties publikā.Būtu ļoti svarīgi kārtīgi izsvērt visus par un pret, ja grasies pieņemt tālejošus lēmumus, kas skar arī tavus tuvākos cilvēkus. Dažiem Skorpioniem šodien var galvā ienākt ļoti drosmīgi plāni - piemēram, šķirt laulību. Ja intuīcija saka, ka solis ir pareizs, vari darboties tā virzienā.Saprātīgums - nevis emocionalitāte! - šodien būs zelta vērtē. Diena sola dziļus emocionālus pārdzīvojumus. Pat ja iekšēji gribas bļaut, vēlamo panāksi ar karalisku klusēšanu. Starp citu, naktī sapņotais var piepildīties, taču vēlāk. Ja redzētais bija nelāgs, izstaigā guļamistabu ar baltu sveci.Ilgošanās pēc patiesas sapratnes un mīlestības. Ja tā visa nav - vērts palūgties kosmosam, šodien planētas tavas slēptākās vēlmes labi dzirdēs un piefiksēs neatliekamo darbu sarakstos. Tiesa gan, pārlieka skumšana un nostaļģija var "iedzīt" depresīvā noskaņojumā uz vēl dažām dienām. Nevajag!Šonakt sapņotais vēstīja par problēmas sakni. Šīsnakts sapņiem vērts ticēt un sākt rīkoties. Līdz pat septembra vidum pie viena un tā paša jautājuma atgriezīsies atkal un atkal. Ja tas aktuāls arī šodien, centies saglabāt pozitīvu attieksmi un paud labvēlību. Nievājoša runa citus aizvainos.Aktualizēsies materiālas dabas problēmas. Tev piedāvās veikt ne sevišķi godīgu darījumu, un atalgojums par to tiks solīts augsts. Zini, labāk nesmērē rokas, jo nekādu naudu tāpat nedabūsi. Ieteicams apciemot savu ģimenes ārstu. Par veselību jāsāk rūpēties laikus un pašam.