Tavs horoskops šodienai. Piektdiena, 27. janvāris

Uzmanīgi apej visus asumus. Ja mēģināsi uzspiest savu gribu, cietīsi fiasko, ja ne tagad, tad tuvākajā nākotnē noteikti. Attiecību tēma šodien būs vissvarīgākā. Ja vēlēsies, varēsi sakārtot esošās attiecības, netrūks iespēju pavairot pielūdzēju pulku. Vairāk uzturies publiskās vietās, tālākais attīstīsies pats no sevis.Sistematizē un klasificē to, ko paveic. Par visu izdari secinājumus un liec aiz auss to, ko esi sapratis. Diena piemērota biznesa un citu plānu rakstīšanai. Un atceries - patiesajā dzīvē ideālu nav, noslēpums ir mūsu skatienā un spējā piešķirt iemīļotajam īpašu zeltījumu. Iegaumē to beidzot, tad nebūs vilšanās.Milzīgu prieku šodien var sagādāt bērni, un tiem nav jābūt tieši bioloģiskajām atvasēm. Lieliskas emocijas sagādās nesavtīga palīdzēšana, labdarība. Caur palīdzēšanu grūtdieņiem šodien viegli var tikt pie labās sajūtas par savas eksistences jēgpilnumu. Palīdzi! Šodien noteikti palīdzi kādam, kas par tevi jaunāks un/vai vājāks!Izvērtē, vai neesi bijis neadekvāti ass pret cilvēkiem. Ja tā, šodien ir lieliska diena, lai atvainotos par savu aunpierību. Dziļākajā būtībā lietas ir citādākas, nekā tās tu šobrīd redzi. Laipnība (bet nevis lišķība!) tev šodien vērs vaļā visas durvis. Pazemība, sapratne, piedošana.Nospriegoti nervi nav pamats tūdaļ sākt karstasinīgu izskaidrošanos. Ja kāda persona tevi nokaitinājusi, mēģini saglabāt mieru. Radikāli lēmumi un rupji gājieni vēlāk var smagi nepatīkami atmaksāties. Dari individuālas lietas; ciešai kopdarbībai ne pārāk labvēlīga diena.Ja tevi urda plāni, kas saistāmi ar lielāku "laukumu" nekā tikai paša komforts - perfekts laiks, lai savas vīzijas piefiksētu un iegrāmatotu, un jau drīzumā sākt darboties lietu labā. Piemēram, ja gribi balotēties vēlēšanās - šodien vari sevī un tuvākajos iesēt sēklu par pārdrošo ideju. Tev noticēs. Ne tikai tu, bet arī daudzi citi.Mainīsies daudzi apstākļi ap tevi, kas liks mainīt arī attieksmi. Var būt grūti izšķirties par kaut kā jauna uzsākšanu, jo vecajā kārtībā taču bija tik komfortabli... Iespējami pamatīgi satricinājumi iekšējai pasaulei. Mēģini saglabāt mieru un izbaudīt brīvdienas, pie sarežģījumiem atgriežoties pirmdien.Sīkumainība un pārlieka stingrība pret apkārtējiem šodien nopietni var apdraudēt tavas attiecības un galu galā arī pašas personisko komfortu. Problēmu risināšana nenāksies viegli, taču spriedzi vari censties noņemt ar apzinātu vieglprātību un pasmiešanos par situāciju. Esi empātiska un slāpē iekšējo agresiju!Pēdējā pusgada laikā ar savu darbību esi ieguvis gana daudz nelabvēļu un skauģu. Šodien idejas ieteicams ģenerēt tikai kopā ar pārbaudītiem kolēģiem. Laba diena garderobes papildināšanai. Vispirms gan izmet ārā morāli un fiziski novecojušās drēbes.Nule sastaptais cilvēks, visticamāk, nebūs tavā dzīvē ilgstoši. Lielas - patiešām lielas! - iespējas sastapt savu mūža mīlestību pavērsies oktobra mēnesī. Tiem, kas jau ir kopā ar kādu, iespējama kolosāla saiknes atjaunošanās. Mīlējies un izrādi savu patikšanu. Privātu attiecību stiprināšanas diena.Nospriegoti nervi un dažbrīd kaitinoši tuvinieki nav iemesls bēgt no sūrās ikdienas. Izturi visu stoiciskā mierā, pēc tam varēsi lepoties ar sevi. Karjeras sfērā šodien vari saskarties ar pilnīgu atbalstu tavām idejām; darba tikšanās ies no rokas un nesīs augļus jau drīzumā.Monotona nodarbošanās nav domāta tev - tā iztukšo un nesagādā gandarījumu. Akurāt, protams, nav jāsteidzas mainīt profesiju, iesākumā pietiks, ka kļūsi atvērtāks un painteresēsies, kā ar rutīnu cīnās citi. Interesantākais, ka šodien izstarosi neparastus, mulsinošus fluīdus, tāpēc nebrīnies, ka cilvēki nespēs atraut no tevis skatu.