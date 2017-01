Latvijas futbola izlases snaiperis Šabala spēlēs ambiciozajā "Riga"

Latvijas klubs informē, ka Šabala no "Club Brugge" tiks īrēts līdz 2017.gada sezonas beigām. Uzbrucējs jau ir pievienojies "Riga" komandai treniņnometnē Dubaijā.Patlaban 22 gadus vecais Šabala, tobrīd būdams "Skonto" komandas futbolists, 2014.gada sākumā noslēdza četru gadu līgumu ar "Club Brugge", kurai viņš pievienojās tā gada jūnijā. Tomēr uzbrucējs nespēja izkarot vietu beļģu kluba sastāvā, tāpēc pēdējos gadus viņš ticis izīrēts vairākām citām vienībām.Vispirms Šabala nokļuva Kipras augstākās līgas komandā Famagustas "Anorthosis", kur aizvadīja astoņas spēles, visās laukumā dodoties uz maiņu cīņas izskaņā. Tā kā abu pušu sadarbība nebija auglīga, viņa īres līgums tika lauzts. Kiprā pavadītajā laikā Šabala arī iesaistījās vairākās domstarpībās ar vienības treneriem, bet pēc tam viņš uz īres tiesībām pievienojās Čehijas komandai Jablonecas "Baumit", kuras rindās guva divus vārtus.Pēc tam Šabala pārstāvēja Polijas pēc spēka otrās spēcīgākās līgas vienību Legņicas "Miedzi", kuras rindās guva trīs vārtus, savukārt iepriekšējā ziemas pāreju periodā viņš pievienojās Čehijas augstākās līgas klubam Jablonecas "Pribram", kuras sastāvā iesita divus vārtus.Pēc tam uzbrucēja ceļi veda uz Slovākiju, kur viņš pievienojās Dunajskas Stredas DAC 1904 komandai, kuras rindās aizvadītā gada otrajā pusē vietējā čempionātā 13 spēlēs guva vienus vārtus, bet Slovākijas kausa izcīņā divos mačos izcēlās divas reizes.Neskatoties uz to, ka pēdējos gados Šabalam nevienā klubā uz ilgu laiku palikt nav izdevies, viņš tomŗ regulāri saņēma izsaukumus uz Latvijas valstsvienību, kurā bija viens no pamatsastāva uzbrucējiem.Latvijas valstsvienībā Šabala aizvadījis 31 spēli, kurā guvis desmit vārtus.Gatavojoties savai otrajai virslīgas sezonai, "Riga" sastāvu ir papildinājusi ar virkni pazīstamu futbolistu. Ar komandu kopā ir arī Latvijas izlases kapteinis Kaspars Gorkšs, kurš gan līgumu vēl nav noslēdzis.Savā debijas sezonā "Riga" virslīgā ieņēma piekto vietu. Vienība piesaistījusi vairākus Latvijas izlases spēlētājus un ir vienīgā, kas ikdienā spēlē "Skonto" stadionā."Riga" sastāvu starpsezonu laikā papildinājuši arī tādi pazīstami futbolisti kā Latvijas valstsvienības pussargs Artūrs Zjuzins, izlases kreisās malas aizsargs Antons Kurakins un bijušie "Jelgavas" futbolisti Boriss Bogdaškins un Vitālijs Smirnovs. Tāpat kluba vadība atklājusi, ka vēl meklē trīs leģionārus.Nesen klajā nāca informācija, ka "Riga" īpašnieks ir Krievijas miljonārs Eduards Janakovs, savukārt vienības sporta direktors Aleksandrs Romašins intervijā "sportacentrs.com" sacīja, ka kluba budžeta precīza summa nav zināma un vienība naudu neskaita.