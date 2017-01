Pasaule nostājas Trampa ģimenes pusē: "Beidziet ņirgāties par bērnu!"

Laikā, kad attīstītā pasaule cīnās pret apsmiešanu skolās un pazemojumiem no vienaudžiem, sociālajos medijos aizsākās zviegšana par 10 gadus vecot Baronu. Ričai, kura "Twitterī" ierakstīja, ka "Barons [Tramps] būs šajā valstī pirmais mājskolas šāvējs," nācās piedzīvot ne tikai pārmetumu lavīnu, bet arī darba zaudējumu.Aizstāvēt bērnu metās pat Trampa priekšvēlēšanu cīņas sīvākās pretinieces Hilarijas Klintones meita Čelsija, sakot: "Barons Tramps ir pelnījis iespēju, kāda ir katram bērnam - būt bērnam. Iestāšanās par katru bērnu arī nozīmē oponēt prezidenta politikai, kas kaitē bērniem.""Vai jūs redzat šo bērnu? Brīdī, kad viņa tēvs nodeva zvērestu, bērna dzīve mainījās uz visiem laikiem," puiku aizstāvēja kāda "Facebook" lietotāja. "Vēl ilgi pirms ASV prezidents Donalds Tramps nodeva zvērestu, šis bērns nokļuva naidīgu uzbrukumu centrā sociālajos tīklos. Dažas slavenības ar "Gūgles Universitātes diplomu" pat mēģināja noteikti viņam neiroloģiska rakstura traucējumu diagnozes līdz brīdim, kad "Saturday Night Live" scenāriste nolēma ietvītot, sakot, ka viņš būs pirmais "mājskolas šāvējs"," dusmas par pieaugušu cilvēku rīcību pauda kāda, kā viņa pati sevi sauc, bērnu māte, sieva un uzņēmēja.Arī bijusī ASV Baltā nama praktikante Monika Levinska, kura uz savas ādas ir izjutusi, ko nozīmē būt publiski zākātai, asi nosodīja 10 gadus vecā Barona "kiberapcelšanu", sakot, ka visus bērnus būtu jāaizsargā no ņirgāšanās, un Barons nav izņēmums. "Būsim labāki par šo," rakstīja Levinska, ievietojot tiešsaisti uz kāda medija rakstu par ļaunajiem tvītiem, kas tika veltīti bērnam viņa tēva inaugurācijas laikā.Dažos tvītos ļaudis, piemēram, rakstīja, ka Barons acīmredzami sirgst no autisma [it kā tas būtu kaut kas nosodāms], "izskatās pēc topošā izvarotāja"; "izskatās vēl dīvaināks nekā viņa tēvs"; "klīst pa Balto namu un meklē, ko varētu nodedzināt" un citas riebeklības, kuras nav pelnījis dzirdēt neviens cilvēks šajā vecumā. Tiesa gan, Levinska aizstāvēja arī skandāla redzamāko personu - Riču, sakot, ka ņirgāšanās par to, kurš ņirgājās, arī nav cienīga atbilde.Tikmēr Trampa administrācija otrdien izplatīja paziņojumu, paužot cerību, ka ilgi pastāvošā tradīcija - ļaut bērniem nebūt politiskās skatuves prožektoru gaismās - tiks saglabāta.Barons ir Donalda Trampa jaunākais dēls, kurš dzimis laulībā ar jauno ASV Pirmo lēdiju Melāniju Trampu. Viņš ir pāra vienīgais kopīgais bērns, kurš jau vairākkārt nonācis pasaules uzmanības lokā, jo neslēpj, ka jūtas garlaikots pat brīžos, kad pret viņu pavērsti fotoobjektīvu simti. Nu, kā jau bērni mēdz darīt.