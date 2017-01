Maigs, jūtīgs un vienmēr cieš.... Kā saprast, ka tev ir attiecības ar psihopātu

Viņš ieskauj savu izredzēto mīlestības un komplimentu mākonī un ļoti drīz tev šķiet, ka esi satikusi ideālo partneri

Parasts vērotājs no malas psihopātu no ne-psihopāta neatšķirs. Bieži vien viņi ir jauki, harizmātiski, draudzīgi un šarmanti. Līdz brīdim, kad iesaistās personiskās attiecībās un sāk nežēlīgas prāta spēles.Izlasi 10 pazīmes, kas, iespējams, atklās, kāds cilvēks tev patiesībā ir līdzās. Attiecības ar psihopātu ir “melnais caurums”. Viņi nemainās.Satiekoties ar psihopātu, lietas uz priekšu virzās ļoti ātri. Viņš tevi iedvesmo, stāsta, cik daudz kas jums ir kopīgs, cik ideāli piemēroti esat viens otram. Viņš kā hameleons nolasa tavas apzinātās un neapzinātās gaidas un tās atspoguļo. Tas veido it kā uzticēšanās pilnas attiecības. Viņš vienmēr vēlas zināt, kur esi un ko dari. Tev šķiet, ka viņam ļoti rūp tava dzīve. Svarīgi, lai to visu redzētu apkārtējie, tāpēc sociālajos kontos psihopāts aktīvi uzrāda tev uzmanību.Iežēlināšana ir vēl viens triks. Viņš ir tik maigs, jūtīgs, nevainīgs un vienmēr cieš. Nu nemaz nav līdzīgs kino redzētajam brutālajam maniakam, vai ne? Protams, viņš piemin savas bijušās draudzenes, kas viņu joprojām mīl un alkst. Bet viņš, nabadziņš, vēlas tikai mieru un ģimenes laimi, nevis drāmas un traģēdijas. Pievērs uzmanību, ka šādi stāsti tiek stāstīti par visiem cilvēkiem viņa dzīvē – viņš cietējs, pārējie pāridarītāji.Kad esi uzķērusies uz izmestās ēsmas, vēro, vai netiec ievilkta mīlas trīsstūrī vai pat četrstūrī. Psihopātam patīk turēt pieejamā attālumā savas bijušās un potenciālās draudzenes vai sievas, jo tas ir veids, kā viņš saņem sev tik nepieciešamo uzmanību. Turklāt tas radīs tev sajūtu, ka viņš ir ļoti pieprasīts vīrietis, tāpēc tev jābūt labiņai un priecīgai, ka tāds dārgums ticis tieši tev.Psihopāts nekad neatzīs, ka ir manipulējis ar tevi. Viņš ignorēs pat pavisam reālus pierādījumus. Uz kritiku viņš reaģēs noraidoši un asi. Ja tevi kaut kas neapmierina, tad tas ir tāpēc, ka tu esi “nepareiza” , toties viņš – jūtīgs un emocionāls. Beigās tu pati notici, ka problēma ir nevis notikušajā, bet tavā reakcijā uz to.Psihopāts pateiks, ka esi pārāk greizsirdīgs, lai gan viņš ir atklāti flirtējis ar bijušo. Viņš teiks, ka esi pārāk uzbāzīga, lai gan pats nebūs zvanījis vairākas dienas. Patiesībā viņš šīs emocijas provocē apzināti, lai viņam apkārt esošā sieviešu svīta redzētu, cik tu esi histēriska un tas izsauktu līdzjūtību pret pašu psihopātu. Tikšanās ar psihopātu tevi var izmainīt tā, ka pati sevi nepazīsi.Viņš vienmēr atradīs savai rīcībai attaisnojums pat tajās situācijās, kad nav tādas vajadzības. Viņš vienmēr apsūdz citus, pats nekad nav vainīgs. Viņš tērēs laiku un spēkus, lai paskaidrotu, kāpēc ir tā rīkojies nevis ņems un mainīs savu uzvedību. Pat pieķerts melos, viņš nesamulsīs, neizrādīs nožēlu un neatvainosies.Attiecību sākumposmā visa viņa uzmanība ir vērsta uz tevi. Kad attiecības jau ir veiksmīgi sākušās un rit savu gaitu, tu negaidot pamanīsi, ka mīļotais flirtē un velta savu uzmanību kādai cita. Viņš vienkārši mēģina iesēt šaubas tevī, lai tu nejustos droši un stabili.Vispirms viņš tevi dievina, pēc tam interese var strauji mazināties un tu paliec viņam neinteresanta. Nu tu esi kļuvusi par mājkalpotāju, bet viņš sapucējas un dodas medībās.Viņš sūc tavu enerģiju un pieprasa neatslābstošu tavu uzmanību un apbrīnu. Ja tu domā, ka esi vienīgais cilvēks, kas spēj viņu darīt laimīgu, tad kļūdies. Pēc laika saproti, ka patiesībā psihopāta egocentrismu var uzpildīt ikviena, kura viņu apbrīnos.Sākotnējās mīlestības jūtas ir pārvērtušās panikā un izmisumā. Tu nemitīgi raudi, atvainojies un centies būt arvien labāka. Tu mosties ar sliktu garastāvokli un trauksmi. Liekas, ka pati sevi nepazīsti? Pēc sarunām ar savu psihopātu jūties izsmelta un šķiet, ka pasauli vairs neuztver adekvāti? Pazuduši draugi un attiecības ar radiem irst, bet tevi vairāk uztrauc tas, kā labāk izprast savu vīrieti?Tas viss patiešām nav to vērts, jo, lai kā censtos, tāpat vienmēr paliec vainīga tu. Psihopātam ir patoloģiska personība, viņš nemainās, toties maina citus. Bet tu vari izdarīt vienu pareizu soli – pārtraukt šīs attiecības un saraut visus kontaktus, savest kārtībā nervus un sākt jaunu dzīvi.