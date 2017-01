190 000 eiro gadā – tik vien vajadzīgs pašvaldību policistu izdienas pensijām. Valdība skopojas

Iecere esot pretrunā ar likumu

Visa atbildība tiktu uzgrūsta pašvaldībām

Pašvaldību savienība vēlas vienlīdzību

Izdienas pensijas ļaušot izmantot sistēmu

Pagājušā gada septembrī parlamentā iesniegtais likumprojekts paredzēja tiesības uz izdienas pensiju arī pašvaldības policijas darbiniekiem - līdzīgi kā tās pašlaik ir nodrošinātas Valsts policijas darbiniekiem, militārpersonām, prokuroriem, diplomātiem un citām amatpersonu grupām.Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvji 18.janvāra sēdē, diskutējot par šo izdienas pensiju maksāšanas veidiem, norādīja, ka šādas pensijas būtu jāmaksā no valsts budžeta. Tā tas ir Valsts policijas un citos iepriekšminētajos gadījumos, tomēr deputāti šādam viedoklim nepiekrita, paužot, ka ir gatavi atbalstīt ieceri tikai tad, ja pensijas pašvaldības policijas darbiniekiem tiktu maksātas no pašvaldību budžetiem.Saņemot šo organizāciju viedokļus, tālāku lēmumu izdarīšanai būs nepieciešams arī Labklājības ministrijas un Finanšu ministrijas izvērtējums.Taču par ieceri uzlikt pašvaldībām papildus finansiālo slogu kritiski izsakās arī arodbiedrība LAPA. „Unikāla prakse. Diez vai ir izdomāts arī konkrēts risinājums, lai nepārkāptu Valsts pārvaldes iekārtas likumu, kas stingri aizliedz piešķirt pašvaldībām papildus funkcijas, vienlaicīgi nepiešķirot arī papildu finansējumu,” sarunā ar portālu Kasjauns.lv pauž LAPA valdes loceklis Aleksejs Roslikovs.„Pašvaldības policijas darbība absolūti objektīvi nonāk zem Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma, kā arī Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma,” rakstiski apgalvo LAPA pārstāvis.Pašvaldības policistu izdienas pensiju radītais slogs budžetā ir 190 000 eiro gadā. „Pretīgi, ka pat tik daudz mums, Latvijas pilsoņiem, nepienākas,” saka Roslikovs, „valsts vairs nespēj rūpēties par saviem pilsoņiem un mēģina to uzgrūst pašvaldībām. Kas būs nākamais? Dalīsim Latviju pēc Vācijas zemes principa? Rīga varēs maksāt savējiem pensijas, bet Jelgava nevarēs. Bet šeit valsts vairs nebūs vainīga, jo visa atbildība uzgrūsta pašvaldībām. Eleganti – lai neveicinātu konfliktu ar tautu, izlikties, ka mēs izdarījām visu, tālāk ejiet pie pašvaldībām streikot.”Esot jāņem vērā arī tas, ka pašvaldības policistu darbs ir ievērojami bīstamāks par, piemēram, prokuroru un diplomātu darbu, līdz ar to stabilas izdienas pensijas viņiem pienākoties, apgalvo Roslikovs.LPS uzsver, ka pašvaldību policistu ikdienas pienākumi gandrīz vai pilnībā saskan ar Valsts policijai noteiktajiem. Tieši tāpēc, līdzīgi kā Valsts policijas gadījumā, arī pašvaldības policijā strādājošajiem izdienas pensijas esot jāizmaksā no valsts budžeta.Kā skaidroja LPS Priekšsēža padomniece juridiskajos jautājumos Vineta Reitere, šobrīd esot grūti spriest par to vai kāda no pašvaldībām teorētiski varētu nonākt situācijā, kad izmaksāt šīs izdienas pensijas nespēj, taču esot skaidrs, ka vienotu atbalstu šādai sistēmai no visām pašvaldībām var negaidīt. „Noteikti visi nebūs gatavi maksāt. No valdības vēlamies konsekvenci. Šobrīd ir tā, ka sfērās, kur tas izdevīgi, pašvaldības tiek uztvertas kā saistītas ar valsti, savukārt kur nav - tur autonomas,” piebilst Reitere.Kā portālam Kasjauns.lv skaidro Sociālo un darba lietu komisijas konsultante Vera Bankovska, pašvaldību policistu izdienas pensijām kā tādām esot bijis ļoti mazs atbalsts.„Pret šo ieceri ir arī Labklājības ministrija. Šādi tiktu paredzēta iespēja salīdzinoši jauniem darbiniekiem iet pensijā un, papildus izdienas pensijas saņemšanai, strādāt vēl citur,” skaidro Bankovska. LPS pārstāve Reitere gan oponē, sakot, ka, apspriežot šo jautājumu, tiek runāts par darbiniekiem, kuri ir vecāki par 50 gadiem.Telefonsarunā, komentējot arodbiedrības LAPA izteikumus, ka pensiju sloga uzlikšana pašvaldībām varētu nebūt saskaņā ar likumu, komisijas pārstāve izsakās visai neskaidri, taču piebilst, ka pašu pensiju ieviešana būtu apšaubāma, raugoties no likuma puses.