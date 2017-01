"Vienotības" preses sekretāre Laila Timrota informēja, ka Ķirsis uzskata, ka, izraugoties nākamo Rīgas brīvostas pārvaldnieku, ostas valdei jārīko atklāts konkurss, piesaistot arī neatkarīgus starptautiskus ekspertus."Rīgas brīvosta ir bēdīgi slavena ar tajā konstatētajiem nelikumīgiem un nelietderīgiem tēriņiem un negūtiem ieņēmumiem. Vēl nesen Valsts kontrole (VK) norādīja uz Rīgas brīvostas zaudējumiem vai nepamatoto rīcību ar finanšu līdzekļiem kopsummā par vairāk nekā 41 miljonu latu," atgādina Ķirsis.Tobrīd Rīgas domes pārstāvniecībai brīvostā VK revīzijā konstatētās nelikumības nebija pietiekams iemesls, lai Loginovs amatu zaudētu, tādēļ pašreizējā situācija ir jāizmanto, lai sakārtotu Rīgas brīvostas darbību, padarītu to caurskatāmu, atbilstošu labas pārvaldības principiem un tiesību aktu prasībām, norāda Ķirsis.Tāpat, ņemot vērā ģeopolitiskos apstākļus un aizvadītajos gados konstatēto kravu apgrozījuma apjoma kritumu Rīgas brīvostā, īpaši svarīgi, izraugoties nākamo ostas pārvaldnieku, ir atrast profesionāli, kas spētu piesaistīt kravas ne tikai no Krievijas, bet apgrozījumu struktūru dažādot. Brīvostai jāspēj domāt par izaugsmi un inovācijām, lai tā būtu spēcīgs konkurents lielākajām Baltijas jūras austrumu krasta ostām, uzsver Ķirsis.Jau ziņots, ka šodien ostas valde sēdē saņemts Loginova iesniegums ar lūgumu no šā gada 10.marta viņu atbrīvot no amata.Rīgas brīvostas valde pieņēma iesniegumu un uzdeva ostas pārvaldei līdz nākamajai valdes sēdei 22.februārī izstrādāt kārtību, kādā tiks izraudzīts jaunais Rīgas brīvostas pārvaldnieks.Jauno Rīgas brīvostas pārvaldnieku plānots meklēt atklātā konkursā, aģentūrai LETA pastāstīja Rīgas ostas valdes priekšsēdētājs Andris Ameriks (GKR). Pašreiz vēl tiek diskutēts, vai jaunā Rīgas brīvostas pārvaldnieka meklēšanā piesaistīt kādu personāla atlases uzņēmumu.Ameriks atzīmēja, ka pašreizējais Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs amatā strādā 19 gadus un viņa ieguldījums ostas attīstībā ir nenovērtējams, jo viņš savas darbības laikā Rīgas brīvostu padarījis par lielāko ostu Latvijā. Loginovs izvēlējies atkāpties no amata tikai personīgu iemeslu dēļ, ko, iesniedzot atlūgumu, pamatojis ar sasniegto pensijas vecumu.Loginovs Rīgas brīvostas pārvaldnieks ir kopš 1998.gada pavasara.Loginova darbības laikā viņu vairākkārt mēģināts atcelt no amata, bet visi mēģinājumi bijuši neveiksmīgi.Pret Loginovu tika ierosināta arī krimināllieta, apsūdzot viņu par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, veicot nelikumīgus ziedojumus un nelikumīgu prēmiju izmaksu, kas radījis smagas sekas. Pirmajā instancē Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa janvāra sākumā gan viņu, gan lietā otru apsūdzēto - Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieku Aigaru Pečaku - attaisnoja. Apsūdzētie savu vainu viņiem inkriminētajos noziegumos neatzina.