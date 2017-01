38 gadus vecais Pakiao būtu gatavs cīnīties ar Makgreogru

Pašlaik 38 gadus vecais Pakiao pagājušā gada izskaņā veiksmīgi atgriezās ringā, trešo reizi karjerā kļūstot par Pasaules Boksa organizācijas (WBO) pasaules čempionu pusvidējā svarā.Tikmēr Makgregors vēl pirms neilga laika neveiksmīgi centās uz cīņu pierunāt kādreizējo amerikāņu boksa zvaigzni Floidu Meivezeru, kurš savu karjeru šobrīd ir noslēdzis un par atgriešanos ringā nedomā. MMA cīkstonis pat ieguva boksera licenci."Ja Makgregors gribēs ar mani cīnīties, tad neredzu tam nekādus šķēršļus. Tomēr ne MMA ietvaros, jo tas no boksa ir pārāk atšķirīgs," uzskata Pakiao.Filipīnietis norādīja, ka cīņai vajadzētu norisināties 63,5 kilogramu svara kategorijas ietvaros.Tiesa, arī Pakiao iepriekš centies izvilināt Meivezeru no atpūtas, jo 2015.gada pavasarī filipīnietis pasaules ienesīgākajā boksa cīņā amerikānim zaudēja, tāpēc labprāt viņam revanšētos.Iepriekš Meivezers izteicās, ka cīņa ar Makgregoru, kas arī būtu ļoti ienesīga, būtu vienīgais iemesls, kāpēc atgriezties, taču pagaidām amerikānis ar savu lēmumu vilcinās.Prestižā UFC organizācija Meivezeram un Makgregoram katram bija gatava piedāvāt 25 miljonus dolāru (23 miljonus eiro) par šo cīņu, tomēr bijušais bokseris no šādas iespējas atteicās.