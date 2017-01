Lībijas spēki atguvuši kontroli pār sen ielenkto Bengāzī apkaimi. VIDEO

Haftara pašpasludinātā Lībijas Nacionālā armija (LNA) "atbrīvojusi visu Kanfudu" - apvidu 15 kilometrus uz rietumiem no Bengāzī centra, sociālajā tīklā "Facebook" pavēstīja pārstāvis sakariem ar presi Ahmeds al Mesmari.Divas LNA amatpersonas ziņu aģentūrai AFP apstiprināja, ka Kanfuda, kur kopš jūnija notika sīvas cīņas, ir atkarota džihādisitem.Viena no amatpersonām sacīja, ka ar "Al Qaeda" saistītā grupējuma "Ansar al Sharia" kaujinieki joprojām atrodas netālu no Kanfudas.Vienlaikus Bengāzī centrā trešdien tika uzspridzināta automašīna, ievainojot sešus cilvēkus - piecus civilistus un vienu karavīru.Lībijā šobrīd darbojas divas konkurējošas valdības, no kurām viena bāzēta galvaspilsētā Tripolē, bet otra Tubrukā, valsts austrumos. Haftara armija atbalsta Tubrukā bāzēto valdību.Lībijā vairākas desmitgades valdījušā pulkveža Muamara Kadafi režīms 2011.gadā tika gāzts ar NATO gaisa spēku palīdzību. Pēc tam valstī iestājās haoss.