Putins kautrīgi nodzied padomju kosmosa himnu. Kur palicis mačo tēls? VIDEO

"Uz tālo planētu putekļainajām takām paliks mūsu pēdas," nedaudz stostoties dziedāja Putins.Dziesma, kas tika sarakstīta 1960.gadā kļuva par PSRS kosmosa izpētes programmas himnu, pēc tam, kad Jurijs Gagarins devās kosmosā 1961. gadā. To pašu dziesmu 1962.gadā kosmosā dziedāja krievu kosmonauti. Līdz pat šodienai to ir iemīlējuši daudzi krievi.Maskavas Valsts universitāte jeb Maskavas universitāte ir lielākā un vecākā Krievijas universitāte. Tā tika izveidota 1755. gadā pēc krievu zinātnieka Mihaila Lomonosova iniciatīvas. To absolvējuši daudzi Krievijā pazīstami cilvēki - rakstnieki Antons Čehovs un Ivans Turgeņevs, kā arī kādreizējais Padomju Savienības komunistiskās partijas ģenerālsekretārs Mihails Gorbačovs.Tā nebūt nebija pirmā reize, kad Putins dzied. 2010. gadā būdams premjerministrs viņš nodziedāja slaveno dziesmu "Blueberry Hill" no 1940. gada filmas "The Singing Hill".