Rīkojums ar nosaukumu "ASV starptautiskajām organizācijām domātā finansējuma audits un samazināšana" aicina izbeigt finansēt ikvienu ANO aģentūru, kas atbilst vienam no vairākiem kritērijiem.Šie kritēriji attiecas uz organizācijām, kas piešķīrušas pilnu dalības statusu palestīniešu pašpārvaldei vai Palestīnas atbrīvošanas organizācijai, vai arī atbalsta programmas, kas finansē abortus vai arī jebkādu aktivitāti, kas ierobežo sankcijas, kuras noteiktas pret Irānu un Ziemeļkoreju.Rīkojuma projektā arī aicināts izbeigt finansējumu ikvienai organizācijai, kuru "kontrolē vai ievērojami ietekmē ikviena valsts, kas atbalsta terorismu" vai tiek vainota par atstumto grupu vajāšanu vai jebkuriem citiem sistemātiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem.Rīkojums aicina "par vismaz 40% samazināt" starptautiskajām organizācijām domāto atlikušo ASV finansējumu.Rīkojumā paredzēts izveidot komiteju, kas rekomendēs, kurās vietās samazināt finansējumu. Komiteja īpaši tiks aicināta izvērtēt ASV finansējumu, kas tiek piešķirts miera uzturēšanas operācijām, Starptautiskajai Krimināltiesai (SKT), attīstības palīdzībai valstīm, kuras "iestājas pret nozīmīgu ASV politiku", kā arī ANO Iedzīvotāju fondam, kas pārrauga mātes un reproduktīvās veselības programmas.Ja Tramps parakstīs rīkojumu un tā nosacījumi stāsies spēkā, finansējuma samazinājums var ievērojami ierobežot darbu ANO aģentūrām, kas ik gadu saņem miljardiem dolāru lielu Vašingtonas finansējumu.Otrs rīkojums, kura nosaukums ir "Moratorijs jauniem daudzpusējiem līgumiem", aicina pārskatīt visus pašreizējos vai vēl nenoslēgtos līgumus ar vairāk nekā vienu ārvalsti. Rīkojumā aicināts sniegt rekomendācijas par līgumiem, kurus ASV vajadzētu anulēt.Rīkojumā uzsvērts, ka šī pārskatīšana attiecas tikai uz daudzpusējiem līgumiem, kas tieši neskar "nacionālo drošību, izdošanu un starptautisko tirdzniecību", tomēr nav īsti skaidrs, kuri līgumi atrodas ārpus šiem ierobežojumiem. Piemēram, Parīzes klimata vienošanās vai citi vides līgumu attiecas arī uz tirdzniecības jautājumiem, bet potenciāli šis rīkojums varētu attiekties arī uz tiem.Rīkojumam pievienotajā skaidrojošajā paziņojumā pieminēti divi pārskatīšanai domāti ANO līgumi - Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu un Bērnu tiesību konvencija.Abi rīkojumi liecina, ka Tramps plāno pildīt pirmsvēlēšanu kampaņas laikā dotos solījumus par ASV aiziešanu no starptautiskajām organizācijām. Viņš ir paudis dziļu skepsi par tādiem daudzpusējiem līgumiem kā Parīzes klimata vienošanās un Apvienotās Nācijas.Rīkojumu projekti, kuri katrs ir tikai pāris lappuses biezi, gan atstāj vairākus neatbildētus jautājumus. Piemēram, nav skaidrs, vai tiek aicināts par 40% samazināt ASV maksājumus katrai starptautiskajai aģentūrai atsevišķi vai arī kopumā.Rīkojumā arī aicināts pārskatīt finansējumu, kas tiek atvēlēts SKT, lai arī ASV šobrīd to nefinansē vispār.Rīkojumā paredzēts pārtraukt finansējumu ANO aģentūrām, kurās pilnībā uzņemti palestīnieši, lai arī ASV likumi to paredz jau šobrīd.Bijušā ASV prezidenta Baraka Obamas laikā Vašingtona pārtrauca finansēt UNESCO, kad tā uzņēma palestīniešus šajā organizācijā.ASV šobrīd nodrošina apmēram ceturto daļu ANO miera uzturēšanai nepieciešamā finansējuma. No vairāk nekā desmit šādām operācijām viena tiek veikta Libānas dienvidos, kas tieši ir Izraēlas interesēs, jo aizsargā tās ziemeļu robežas, lai arī rīkojuma projektā finansējuma samazināšana skaidrota ar Izraēlas interesēm.