Stilisti iesaka: kā ģērbties dzimšanas dienā atbilstoši savai zodiaka zīmei

Stila eksperti nodevušies visu 12 horoskopa zīmju pētīšanai un atbilstoši rakstura iezīmēm, nākuši klajā ar ieteikumiem, kā ikkatras zīmes pārstāvei sapucēties savā jubilejā. Brīdinām, tie ir tikai padomi, balstoties uz katras konkrētas zīmes vispārīgo raksturojumu.



Auns (21. marts – 19. aprīlis)



A photo posted by by JILL WALLACE (@littleblackboots) on Dec 18, 2016 at 12:11pm PST

Vērsis (20. aprīlis – 20. maijs)

A photo posted by Negin Mirsalehi (@negin_mirsalehi) on Dec 24, 2016 at 10:51am PST

Dvīņi (21. maijs – 20. jūnijs)

A photo posted by Chriselle Lim 🌟 임소정 (@chrisellelim) on Aug 28, 2016 at 8:55am PDT

Vēzis (21. jūnijs – 22. jūlijs)

A photo posted by Chiara Ferragni (@chiaraferragni) on Oct 1, 2016 at 11:08am PDT

Lauva (23. jūlijs – 22. augusts)

A photo posted by Color Me Courtney 🎈 (@colormecourtney) on Dec 29, 2016 at 10:02pm PST

Jaunava (23. augusts – 22. septembris)

A photo posted by by Danielle (@weworewhat) on Dec 23, 2016 at 6:53pm PST

Svari (23. septembris – 22. oktobris)

A photo posted by lateafternoon (@lateafternoon) on Jun 15, 2016 at 2:31pm PDT

Skorpions (23. oktobris – 21. novembris)

A photo posted by Blair Eadie / Atlantic-Pacific (@blaireadiebee) on Sep 21, 2016 at 3:27pm PDT

Strēlnieks (22. novembris – 21. decembris)

A photo posted by Julia Engel (Gal Meets Glam) (@juliahengel) on Dec 14, 2016 at 7:01am PST

Mežāzis (22. decembris – 19. janvāris)

A photo posted by Ranti Onayemi-Blanchard (@rantiinreview) on Jun 1, 2016 at 7:11am PDT

Ūdensvīrs (20. janvāris – 18. februāris)

A photo posted by Aimee Song (@songofstyle) on Jul 15, 2016 at 2:42pm PDT

Zivis (19. februāris – 20. marts)

A photo posted by Negin Mirsalehi (@negin_mirsalehi) on Oct 10, 2016 at 2:10pm PDT

Tev no dabas dota pašpārliecinātība, un tieši tā tu jūties, lai ko uzvilktu. Tāpēc jo grūtāk izlemt, ko tādu interesantu uzģērbt dzimšanas dienā. Tev piestāv viss! Stila un horoskopu pētnieki iesaka koncentrēties uz vienu konkrētu tērpa detaļu vai aksesuāru, ko izcelt uz visa kopējā fona. Tie varētu būt ultra gari zābaki vai stilīgs čokeris.Par Vērsi mēdz teikt, ka viņš ir rāms un piezemēts. Taču tikai ne apģērba ziņā! Šajā zīmē dzimušajām daiļā dzimuma pārstāvēm patīk tērps ar odziņu un katra diena ir kā svētki. Ko gan uzvilkt dzimšanas dienā? Kā būtu ar kaut ko mazliet zaigojošu un spožu?Dvīņu dāmas neļaus ne modes likumiem, ne sezonai traucēt uzvilkt to, ko viņas vēlas. Par laimi, dzimšanas diena ir samērā siltā laikā un var izmantot iespēju uzvilkt savus iemīļotākos svārkus un zābaciņus pirms vēl atnāk vasarīga tveice.Vēža zīmē dzimušās sievietes ir novērotājas un viņām ir visspēcīgāk attīstīta intuīcija no visām 12 horoskopa zīmēm. Tas nozīmē, ka viņas spēj paredzēt, kas būs modē, pirms tas vēl kļuvis aktuāls. Un šobrīd intuīcija iesaka iegādāties kaut ko astoņdesmito gadu stilā vai „paņemt” šo to no deviņdesmito gadu sākuma tendencēm.To, ka Lauvas zīmē dzimusi daiļā dzimuma pārstāve ir telpā, nevar nepamanīt. Tu esi apveltīta ar labu gaumi un dosi par sevi zināt ar visdrosmīgāko tērpa izvēli. Kas gan ir vēl drosmīgāka izvēle par fliteriem un zaigojošiem audumiem? Šāda spozme nav tikai Jaunajam gadam – tā derēs arī tavā dzimšanas dienā.Ja runa ir par modi, Jaunavai vissvarīgākā ir tērpa funkcionalitāte. Tev patīk apģērbi, kas pilda dubultu funkciju. Kā, piemēram, kombinezons, ko pa dienu var vilkt, ejot uz darbu, bet vakarā arī uz dzimšanas dienas pasēdēšanu krodziņā kopā ar darba kolēģiem.Svaru zīmē dzimušajām patīk mazliet izsmalcinātības, vai tā būtu ballīte stilīgākajā klubā pilsētā jeb sevis palutināšana dzimšanas dienā ar mazām brīvdienām kādā no Eiropas lielpilsētām. Neatkarīgi no galamērķa, tu nežēlosi naudu savai jubilejai, lai tajā izskatītos lieliski. Jau esi noskatījusi kādu dizaineru radītu greznumlietiņu? Tad dodies pēc tās un pērc nost!Skorpiona zīmes sievietes ir dzimušas līderes. Izskatam vienmēr ir jābūt modernam un noslīpētam līdz pēdējai niansei. Tieši tālab mazā melnā kokteiļkleita ir īstā izvēle dzimšanas dienai. Tas nebūt nenozīmē garlaikotu izskatu. Izvēlies kleitu ar stilīgām piedurknēm vai mežģīņu detaļām, lai tā izceļas visu citu mazo melno kokteiļkleitiņu klāstā.Strēlnieka zīmē dzimušās nebaidās no košām krāsām. Kad viesi uz ballīti ierodas neitrālas krāsas apģērbos, tu it īpaši izcelies savā ugunīgi sarkanajā tērpā. Tavu krāsu mīlestību nekas nespēj slāpēt!Tu esi ambicioza un izsmalcināta. Dod priekšroku klasiska stila apģērbiem piezemētās krāsās. Tev patīk uzpucēties, taču, ja tas neizdodas ar vieglumu, atmet visam ar roku un aizmirsti. Vienkārša piegriezuma kleita ar stilīgiem elementiem, piemēram, apjomīgām piedurknēm vai asimetrisks tērps, kas atsedz vienu kailu plecu – būs īstā izvēle dzimšanas dienas vakaram.Ūdensvīra zīmē dzimušajām patīk netradicionāls apģērbs, tāpēc viņu koptēls vienmēr ir krāsains un jautrs. Dzimšanas dienā tu vilksi to, kas tev tobrīd vislabāk patiks. Kā būtu ar kombinezonu un augstpapēžu kurpēm vai koķetu mini kleitiņu?Šajā zīmē dzimušās zināmas kā apgarotas personības, kurām tīk bohēmisks ģērbšanās stils. Tu savā dzimšanas dienas tērpā noteikti iekļausi kaut ko no „vintage”. Vai tā būs kleita, vai apavu pāris, viesi būs sajūsmā par tavu jaunāko atradumu.