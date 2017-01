Šonakt mūžībā devusies teātra zinātniece Līvija Akurātere

Līvija Akurātere ir dzimusi 1925. gada 23. septembrī. Studējusi Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultātē, bet 1950. gadā, beidzot LPSR Teātra institūtu, ieguvusi aktrises diplomu. Jau institūta laikā periodikā parādījās Līvijas Akurāteres (Pečakas) pirmās izrāžu recenzijas, tas noteica viņas tālāko profesionālo darbību un līdz ar to no 1951. gada līdz 1954. gadam viņa bija Eduarda Smiļģa vadītā Dailes teātra literārās daļas vadītāja.No 1953. līdz 1961. gadam viņa ir strādājusi LPSR Kultūras ministrijas Teātra daļā, vērtējusi visu Latvijas profesionālo teātru radošo darbību. Jāatzīmē, ka iepazīstoties ar daudziem arhīvu materiāliem, viņas analīze un komentāri vienmēr ir bijuši profesionāli, lietišķi un analītiski, neietverot atsauces uz padomju varas dokumentu vai PSKP lēmumu norādēm, uzsvēris kādreizējais Latvijas Kultūras akadēmijas rektors, profesors Jānis Siliņš.Vēlāk Līvija Akurātere ir strādājusi laikrakstā „Rīgas Balss”, bijusi Jaunatnes teātra literārās daļas vadītāja, Rakstnieku savienības dramaturģijas konsultante, vadījusi Rīgas Kinostudijas tautas kinoaktieru studiju. Viņa arī lasīja teātra vēstures kursus Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fakultātē.1968. gadā viņa iesaistījās Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta jaundibinātajā Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļā, kas ļāva ne tika vērtēt aktuālo profesionālā teātra procesu, bet lielāku vērību pievērst latviešu teātra senāku un jaunāku periodu zinātniskai izpētei.Līvija Akurātere arī sarakstījusi vairākas grāmatas - par izciliem latviešu skatuves māksliniekiem - Antu Klinti, Artūru Filipsonu, Emīliju Viesturi, Gunāru Cilinski, Emīliju Bērziņu un citiem, kā arī bijusi līdzautore grāmatām par latviešu teātra vēsturiLīvija Akurātere ir publicējusi daudzas aktuālas recenzijas un problēmrakstus periodikā un gada grāmatās „Teātris un Dzīve”. Viņas rakstu un recenziju stilu raksturo smalkjūtība un precīza izteiksme, profesionālās terminoloģijas pārvaldīšana un specifisko aktieru tehnikas elementu pārzināšana. Savās recenzijās autore dziļi un pamatīgi analizēja aktieru izteiksmes veidu, žanra sajūtu un izrādes kopējo māksliniecisko līdzekļu pielietojumu, neaizvainojot skatuves māksliniekus, kā tas bieži vien parādās šodienas aktuālajās kritikās.Līvijas Akurāteres fundamentālākais darbs ir monogrāfija „Aktiermāksla latviešu teātrī” (1983), kurā atklāti latviešu profesionālo aktieru izglītības vēstures posmi no 19. gadsimta septiņdesmitajiem gadiem līdz divdesmitā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem.No 1993. līdz 1999. gadam Līvija Akurātere bija Latvijas Kultūras akadēmijas profesore, sagatavojot lekciju kursus pasaules teātra un latviešu teātra vēsturē. Viņas lekcijas vienmēr ir bijušas aizrautīga un profesionāli pamatota studentu iepazīstināšana ar daudzu valstu teātra vēstures principiāli svarīgiem jautājumiem, neaizmirstot arī atsevišķu personību radošās dzīves peripetijas.