Lielbritānijas iznīcinātāji pavada Krievijas karakuģus, kas atgriežas no Sīrijas

Alepo pirms un pēc kara









































































































































































































































































133 attēli

"Mēs uzmanīgi sekosim "Admiral Kuzņecov", kamēr tas lavās atpakaļ uz Krieviju," sacīja Falons.Šis Krievijas karakuģis pērn no Ziemeļjūras devās uz Sīriju, lai palīdzētu Maskavas sabiedrotā Sīrijas prezidenta Bašara al Asada karaspēkam atkarot Alepo nemiernieku rajonus pēc četru gadu ilgas cīņas.Ofensīva piespieda tūkstošus civiliedzīvotāju un nemiernieku bēgt no Alepo.Falons nosauca šo bāzeskuģi par "kauna kuģi, kura misija ir tikai paildzinājusi Sīrijas tautas ciešanas"."Mēs sekojam šiem kuģiem katru soli to ceļā ap Lielbritāniju, kas ir daļa no mūsu stingrās apņemšanās saglabāt Lielbritānijas drošību," sacīja Falons.Lielbritānija ir nosūtījusi iznīcinātājus "Typhoon" un fregati sekot šim Krievijas kuģim, kuru pavada Krievijas kreiseris un velkonis, paziņoja Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.Maskava kritizēja šo britu eskortu un apsūdzēja Falonu, ka viņš ar vēršanos pret Krievijas karafloti mēģina novirzīt britu sabiedrības uzmanību."Šāda tipa paziņojumam un "izrādei", ko veic mūsu kuģu eskortēšana ar karafloti, ir mērķis novirzīt britu nodokļu maksātāju uzmanību no Lielbritānijas militārās flotes patiesā stāvokļa," paziņoja Krievijas Aizsardzības ministrijas preses sekretārs Igors Konašenkovs."Es gribētu uzsvērt, ka, pirmkārt, Krievijas karakuģiem šāds bezjēdzīgs eskorts nav vajadzīgs – tie zina, kā atrast ceļu šajā jūras posmā," teica Konašenkovs."Un, otrkārt, mēs iesakām jums, Falona kungs, pievērst vairāk uzmanības britu flotei, ko pamatoti uzsvērusi arī angļu prese," viņš piebilda.Krievijas armija šomēnes paziņoja, ka tā sākusi samazināt savu klātbūtni Sīrijā saskaņā ar prezidenta Vladimira Putina 29.decembra pavēli.Lidmašīnas no šī bāzeskuģa divu mēnešu ilgās misijas laikā trāpījušas 1252 "teroristu" objektiem, paziņoja Krievijas spēku Sīrijā komandieris Andrejs Kartapolovs.Sīrijas režīms un tā sabiedrotie konsekventi dēvē visus Asada pretiniekus pilsoņkarā par "teroristiem".Alepo ieņemšana decembrī bija Asada režīma lielākā uzvara kopš pilsoņkara sākuma 2011.gadā.