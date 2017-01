Donalda Trampa inaugurācijas parāde













































Ķermeņa valodas eksperte Patija Vuda, kura pēta žestu valodu un ķermeņu mijiedarbību slavenību pāru starpā jau 20 gadu garumā: "Tas, ko es neredzēju, kad viņi izkāpa no automašīnas, bija savstarpējais siltums un maigums," piebilstot, ka bija iespējami vairāki veidi, kā Tramps būtu varējis gaidīt savus sievu pirms sasveicināšanās ar Mišelu un Baraku Obamām, taču viņš nolēma izgāzties."Tā vietā viņš gāja pa priekšu un atstāja viņu sev aiz muguras, tādā veidā parādot, ka ir daudz svarīgāks, prioritārs." Vuda saka, ka Tramps būtu varējis pavadīt Melāniju augšup pa trepēm vai pasniegt dāvanu Obamām kopīgi, kā pārim tas būtu jādara, taču viņš "neizdarīja tās izvēles, kuras mēs vēlējāmies redzēt."Vuda arī pauž pārsteigumu, ka Tramps, tiekoties ar līdzšinējiem Baltā nama saimniekiem, nemaz neatskatījās, nepārbaudīja, vai Melānija tur, viņam aizmugurē, vēl ir. "Viņš neveidoja acu kontaktu, nesmaidīja viņai. Dāvanas pasniegšanas laikā izskatījās, ka viņš vienkārši pateicis viņai, kas ar to kasti jādara," saka eksperte, piebilstot, ka Obamas lika Melānijai justies gaidītai, kamēr vīrs par to vispār nerūpējās."Tikšanās Baltajā namā ir žests, kurā viena ģimene sveic nākamo, taču tas, ko mēs redzējām nelika domāt, ka Trampi ir vienoti," saka Vuda.Tikmēr cita ķermeņa valodas eksperte Liliāna Glāsa izteicās vēl asāk - tas, ka Tramps gāja savai sievai pa priekšu, bija "rupji" un "nevērīgi". "Mēs nākam no Obamu astoņiem gadiem, kur nebija šaubu - viņš dievina Mišelu. Viņš viņu pieskata, pielūdz viņu, bet Trampu gadījumā ir otrādāk - Melānija uz Donaldu skatās ar apbrīnu," saka eksperte, norādot, ka visas pazīmes liecina - viņi nav vienoti.Arī inaugurācijas deja likusi ekspertei izdarīt secinājumus par viņu attiecībām. "Dejas laikā viņa aizvirzīja savu ķermeņa augšdaļu uz aizmuguri," sacīja eksperte, piebilstot, ka tikai vienā īsā mirklī Melānija pieliecās, lai noskūpstītu vīru, taču, spriežot pēc viņu uzvedības skūpsta laikā un pēc tā, tas drīzāk bija ieplānots, nevis spontāns žests.Glāsa gan uzskata, ka pārim viss ir kārtībā. "Es domāju, ka Donalds un Melānija ir īsti, un viņiem ir perfektas attiecības. Viņi nāk no dažādām vidēm un viņiem ir kopīgs bērns. Viņa ir ļoti piekāpīga, bet Donalda ego ir milzīgs, viņš pieprasa daudz uzmanības. Tramps nemaz nevarētu būt kopā ar sievu, kura ar viņu cīnās par vietu zem prožektoru gaismām. Ņemot vērā abu personības tipus, labāku saderību grūti iedomāties."Eksperti gan arī norāda, ka Melānija savam vīram nav vis partnere, dzīves draudzene, bet gan "objekts". "Melānija ir objekts Trampam. Es neredzu siltumu un mīlestību," sacīja eksperte Sjūzena Konstantīna, kura apmācījusi gan ASV politiķus, gan valsts slavenākos advokātus.