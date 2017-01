Kristīgā radio direktors aicina dedzināt Rubeņa bestselleru – grāmata esot izvirtības kalngals

Mācītāja Jura Rubeņa „izvirtības kalngals”

Pats autors, kurš tagad vada meditācijas centru „Elijas nams” Kurzemes jūrmalā, portālam Kasjauns.lv teica, ka nevēlas šīs Tālberga aktivitātes komentēt un cer, ka viņu cilvēki sapratīšot.Tikmēr „Viņa un Viņš” jau piekto mēnesi pēc kārtas ir latviešu pirktāko grāmatu topa trijniekā: grāmatnīcās „Zvaigzne ABC” tā ieņem 1. vietu, „Valterā un Rapā” – 2. vietu, bet Jāņa Rozes grāmatnīcās – 3. vietu.Kristīgā radio prezidents Tālbergs savā raidījumā „Aktuālā diskusija” veselu stundu kopā ar kādu baptistu draudzes locekli Jāni Biķi un teologu, misionāru Juris Doveiko līdz ar zemi nolīdzināja grāmatu „Viņa un Viņš”, to nodēvējot teju vai par visa ļaunuma apkopojumu, kurā publicēti pagānisko mistiķu, burvju un izvirtuļu domas un grafikas. Raidījuma noslēgumā Kronbergs traģiskā un nolemtā balsī visus kristiešus aicināja ne tikai no šīs grāmatas atbrīvoties, bet pat to sadedzināt. Viņam esot „smagi” un viņš kā īstens kristietis par šo „nožēlojamo” grāmatu, kas, cita starpā, slavina arī tādas lietas kā elkdievību, homoseksualitāti un citas „izvirtības”, neko negrib dzirdēt.Par šīs grāmatas kaitīgumu karojošais ticības aizstāvis Biķis internetā pat izveidojis vietni „Nepievilieties”, kurā uzskaita autora maldus un stāsta, ka grāmata ir „pretrunā Jēzus Kristus mācībai Bībelē”. Viens no briesmīgākajiem ļaunumiem, piemēram, ir tas, ka grāmatā izmantota kāda grafika, kuras autors it kā atzinies, ka viņam bijis sekss ar savām māsām, meitām un pat suni. Savukārt Tālberga sašutumu izraisījis fakts, ka grāmatu veikalu pārdevēji – kristīti ļaudis to tirgo saviem ticības brāļiem un māsām. Tas neesot prātam aptverami!Uzskaitīt grāmatas „Viņa un Viņš” nešķīstības argumentus īsumā nevar – tie tajā esot pārpārēm. Lūk, tikai neliels citāts no opusa, kas veltīts „Viņa un Viņš” nopulgošanai: „Lasot grāmatu, rodas sajūta, ka autors vispār nav kristietis. Diemžēl šī grāmata un citas tai līdzīgās ir visai populāras grāmatnīcās un lasītāji saindē savu apziņu ar filozofiski ezotēriskiem maldiem, domājot, ka tie ir dievišķie dziļumi”. Viena no grāmatas ķecerībām ir arī tā, ka tajā citēti „no īstenās ticības atkritušie domātāji”, nevis Bībeles teksti un tajā izreklamēts pagānisma manierē izveidotais labirints pie Krimuldas baznīcas, kas „simbolizē ceļu cauri laikam un pieredzei”.Tikmēr publiskajā vidē Tālberga un viņa karojošo ultrakristiešu domubiedru pozīciju nosoda. Piemēram, pazīstamais radiožurnālists, adventists Aidis Tomsons raksta:„Sociālos tīklus pēdējās dienās pārņēmušas asas diskusijas par Latvijas Kristīgo radio. Tajās šķēpi tiek lauzti par radio īpašnieka un vadītāja Tālivalža Tālberga aicinājumu sadedzināt Jura Rubeņa grāmatu „Viņa un Viņš”. „Sārtu dedzināšana atgriežas,” - raksta vieni. „Rubenis ir viltus mācītājs, kuru jāatmasko,” – saka otri. Vairums gan neslēpj, ka grāmatu nav lasījuši.Šīs diskusijas atspoguļo to realitāti, kas tik acīmredzama ir visā pasaulē: gan sabiedrībā kopumā, gan arī kristietībā. Mums ļoti vajag kādu, pret ko cīnīties. Cīņa „pret” uztur mūsu ticību. Politikā tā ir cīņa pret citām partijām, nacionāli tā ir cīņa pret citiem, pret migrantiem un citas kultūras uzspiedējiem, reliģijā tā ir cīņa pret svešo ticību. Cīnoties mēs jūtamies labi, jo mēs taču iestājamies pret, mūsuprāt, ļauno!Latvijas Kristīgajā radio jau gadiem notiek cīņa pret nepareizajiem. Veiksmīgākie un iedvesmojošākie raidījumi ir tie, kuros var atrast ienaidnieku. Cīņa pret astrologiem, cīņa pret homoseksuāliem, cīņa pret Eiropas Savienības degradējošām vērtībām, cīņa pret bauslībniekiem, cīņa pret nepareizajām konvencijām. Saraksts ir ļoti garš. Un nebeigsies, jo vienmēr būs ko dedzināt, pret ko iestāties. Ja kādu nepareizo viltīgi var iedabūt studijā un tad visu klausītāju priekšā triumfiāli atmaskot, gandarījums ir īpaši liels. Un mēs jūtamies kā Dieva norīkoti miesassargi, kas gādājam par Viņa šķīstumu”.Daudziem Kristīgā radio vadītāja iniciatīva atsauc atmiņā pirms vairākiem gadiem izskanējošo sektas „Jaunā paaudze” šefa Alekseja Ļedjajeva aicinājumu dedzināt „pagānisko” latvju dainu sējumus.* „Mums, vīriešiem, ir tipiski, ka nenovērtējam sievieti blakus. Labākais brīdis attiecībās pienāk, kad saprotam, ka sieviete mums blakus ir kas svarīgāks nekā bijām iedomājušies. Un ka sieviete laulībā var iedot kaut ko tik svarīgu, ko tu pats nespēj”.* „Noteikums ir ļoti vienkāršs, bet skarbs – tu nevari saglabāt attiecības, ja neesi gatavs mainīties”.* „Katrs cilvēks ir savu uzskatu ķīlnieks un savas kastītes ķīlnieks. Vienīgais amortizējošais elements ir mīlestība”.* „Tas lielais izaicinājums un zināmā mērā tik nepieciešamais risks ir uzdrīkstēties atvērties. Atvēršanās ir vesela revolūcija. Attaisīt vaļā visus failus, visas durvis un izlaist sevi ārā. Satikties ar šo nesaprotamo, daudznozīmīgo pasauli, kas ir ārpusē. Tas ir reāls varoņdarbs. Tas ir daudz grūtāk nekā nodarboties ar ekstrēmiem sporta veidiem”.* „Mīlēt nevajag pareizi, mīlēt vajag vispār”.* „Dievs mīl jokus. Vislielākais joks ir pasaule”.* „Mīlestība ir prieks, ka otrs vispār ir. Prieks par to, ka otrs skaists, zūd ļoti ātri”.* „Nav grūti mīlēt labu cilvēku. Grūti mīlēt cilvēku tādu, kāds viņš ir”.* „Sasniegt maza bērna attieksmi pret dzīvi ar veca cilvēka zināšanām ir dzīves jēga uz zemes”.