Tā izskatās lielākajā "pasaules gala" bunkurā, kur slēpsies 5 tūkstoši bagātnieku. FOTO

Kompānija "Vivos Group", izmantojot cilvēku bailes no pastardienas, ir radījusi lielāko privāto bunkuru kopienu pasaulē. Kompānija specializējas armagedonam paredzētu bunkuru celtniecībā, kas paredzēti ļoti bagātiem cilvēkiem."Vivos xPoint" ir superbunkurs, kurā var patverties 5 tūkstoši cilvēku. Tajā ietilpst 575 bunkuri 23 kvadrātkilometru platībā. Katrs ir veidots no cementa un tērauda, un atrodas Dienviddakotā, ASV.Sākotnēji teritorija 1942. gadā tika izmantota armijas vajadzībām, kur glabāt ieročus un munīciju. Tāpēc šie bunkuri ir tik izturīgi - lai nejaušas bumbu uzsprāgšanas gadījumā tie nesabruktu. 1967 gadā tos pārstāja izmantot, un iekšpusi attīrīja.Pērn "Vivos" nopirka šo teritoriju un sāka to pārveidot par unikālu kopienu. Bunkuri ir aptuveni 8 metrus plati un 24 metrus gari, un ir pietiekami ietilpīgi, lai tajos glabātu pārtikas rezerves 12 mēnešus.Vienīgais mīnuss - tajos nav elektrības, kanalizācijas un gaisa filtru, - tos jāierīko pašiem iemītniekiem.Bunkuru īres cena ir 25 tūkstoši ASV dolāru par 99 gadiem, taču ik gadu par to ir jāmaksā papildu tūkstotis dolāru. Piemaksājot 12 tūkstošus, var ierīkot gaisa ventilāciju, degvielas tvertni, elektroinstalāciju un kanalizāciju. Ja gribās greznību, var iztērēt papildu 20,3 tūkstošus dolāru par bunkuru ar labākām sienām un grīdu.Kompānija plāno kopienas teritorijā uzcelt skolu, baznīcu un dārzus. Pirmie bunkuri būšot gatavi dzīvošanai jau nākamajā vasarā.