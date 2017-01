Viņš pēkšņi saprot, ka labākie gadi palikuši aiz muguras

Pusmūža krīze ir katastrofa gan pašam vīrietim, gan apkārtējiem. Kā šādā situācijā rīkoties sievietei, kura ar savu vīru kopā nodzīvojusi 10 vai pat 20 gadus? Krievu psiholoģe Jeļena Novoselova (grāmatas “Alfa tēviņš? Jā!” autore) uzver, ka sievietei būtiski ir izprast sava partnera krīzes cēloni. Pirmkārt, šis vecums vīrietim ir atskaites punkts. Ja viņš ir bijis veiksmīgs, tad vēlas par to atzinību. Un kurš šo atzinību sniegs?Sieva, kura ir gājusi ar vīru visu šo ceļu, viņa panākumus uztver kā pašsaprotamus. Vai varbūt bērni? Visticamāk, ka nē. Tad kurš novērtēs varoni un skatīsies uz viņu ar sajūsmas pilnu skatienu? Protams, ka jaunā meitene, kura ir pārņemta ar “alfa tēviņa” radīto tēlu. Un tam nav nekāda sakara ar to, ka vīrietis vēlas veco sievu iemainīt pret jaunāku. Vai arī viņš ir izvirtis un samaitāts. Vienkārši viņam atzinība ir vajadzīgs kā gaiss! Taču sieva nesteidzas pasniegt lauru vainagu. Bet apkārt tik daudz sajūsminātu meiteņu un vīrietis nodomā: “Kad tad vēl, ja ne tagad?” Atzinības trūkumu mēdz papildināt bailes no vecuma – jaunība slīd ārā no pirkstiem kā smiltis. Viņš pēkšņi saprot, ka labākie gadi palikuši aiz muguras, ka drīz sāks zust spēki, ka neko nevar pagriezt atpakaļ... Vīrieti pārņem panika, pret kuru mūsu uztraukums par krunkām un celulītu ir īsts sīkums. Viņš noslēdzas, kļūst viegli aizkaitināms un neapmierināts.Protams, ka negatīvās emocijas tiek izgāztas uz sievu, sākas strīdi un vēršanās pie jaunas sirdsdāmas pēc atzinības un mierinājuma kļūst attaisnojama. Tā ir kā bēgšana no cietuma, vēlme pēc citas dzīves, pēc brīvības. Svarīgs ir tikai aizejošā vilciena pēdējais vagons, kurā vīrietis cenšas ielēkt. Sliktākā ziņa sievām – šajā vecumā vīrietis nekrāpj tāpat vien, viņš kļūst sentimentāls, ievainojams un patiešām iemīlas. Turpretīm sievietes ap 40 kļūst stiprākas un par sevi pārliecinātākas. Tas vēl jo vairāk padziļina plaisu starp viena vecuma pāri.Psiholoģe Jeļena Novoselova portālam woman.ru sniedz padomus, kā sievietēm rīkoties šādā situācijā.Lai arī vīrietis uzvedas kā pusaudzis, centies viņu pēc iespējas mazāk kontrolēt.Vai rūpējies par savu izskatu, esi mīļa, apvaicājies par vīra darba dienu, pastāsti par savējo? Krīzes laikā vīrietim tava uzmanība un atzinība ir ļoti nepieciešama.Krīzes laikā viņš sāk kritiskāk vērtēt savu partneri, tāpēc pacenties nedaudz vairāk kā ierasts. Izmaini matu griezumu, sāc aktīvi sportot, apmeklē skaistumkopšanas salonu. Vīrietis bēg ne jau no tevis, bet no rutīnas. Ja laulības laikā esi mainījusies – pārstājusi sevi kopt, palikusi apaļāka, tevī nodzisusi enerģijas liesmiņa, tad krīzes brīdī vīrietis to redzēs jo īpaši spilgti.Bērni paaugušies, laiks tavai izaugsmei. Tā vietā, lai rakņātos vīra telefonā un datorā, meklējot pierādījumus par mīlas sakaru, piesakies stila kursos, sāc mācīties franču valodu vai pilnveidojies savā profesijā. Esi aizņemta, dzīvojot savu dzīvi, nevis centies par katru cenu noturēt vīra dzīvi savā kontrolē.Reti kurš vīrietis ir tāds kretīns, lai pēc ilgstošiem gadiem laulībā vienā dienā “paceltu cepuri” un aizietu. Viņš centīsies panākt, lai tu pati “izmet” viņu no mājas. Tāpēc neļaujies provokācijām un kontrolē sevi. Atceries, vīrietis to vien gaida, lai tu kļūtu par nejauko raganu, tad viņam būs attaisnojums aiziet no mājas, jo “ar tādu taču nav iespējams dzīvot kopā.”Ne atgādinājums par ģimenes vērtībām, atmiņas par kopā nodzīvotajiem gadiem vai šantāža liegt satikties ar bērniem šādā situācijā nedarbojas. Patiesībā tev jābūt ļoti stiprai. Ja vēlies saglabāt ģimeni, tev jānogaida, kamēr sakars beigsies pats no sevis. Pieaugušam, izglītotam vīrietim ļoti ātri nokrīt “rozā brilles” attiecībā uz jaunām meitenēm. Viņš atklās, ka abiem nav īsti par ko parunāt, viņam būs grūti izturēt viņas ballīšu režīmu un kaitinās biežās tikšanās ar draudzenēm. Ja mājās gaidīs skaista un gudra sieva, viņam nebūs grūti pieņemt lēmumu atgriezties. Protams, ja vien pa šo laiku sieva sev nebūs atradusi citu partneri vai arī vispār vēlēsies ņemt atpakaļ vīrieti, kurš viņu piekrāpis.