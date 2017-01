Militārā parāde Indijā - ļoti vērienīgs pasākums



























































































































































78 attēli

Lai gādātu par drošību, uz Indijas galvaspilsētu Deli norīkoti aptuveni 50 000 policistu un paramilitāro spēku pārstāvju, jo valsts izlūki saņēma brīdinājumu, ka teroristi varētu veikt uzbrukumus.Visvērienīgāk šī diena tiek atzīmēta Deli, taču arī citās Indijas pilsētās notiek parādes un pasākumi.Indijas armija ir viena no lielākajām un spēcīgākajām pasaulē. Izdevums "Business Insider" to ierindojis kā piekto pasaulē spēcīgāko militāro spēku ar 50 miljardu dolāru budžetu gadā. To apsteiguši vien Japānas, Ķīnas, Krievijas un ASV spēki.