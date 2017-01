Peregudovu un vēl divus austrumeiropiešus - rumāni Mihailu Kolibabu un moldovu Niklaju Penkovu, tiesāja apsūdzībās par 81 miljona Taivānas dolāru (2,3 miljonu eiro) izkrāpšanu, ar ļaunprogrammatūras palīdzību piekļūstot lielas vietējās bankas bankomātu tīklam un nozogot naudu.Nauda izņemta no 41 bankomāta Taivānā, un policija paziņojusi, ka puse no nozagtās naudas ir atgūta, lai gan drošības apsvērumu dēļ lielākās bankas toreiz iesaldēja naudas izņemšanu no gandrīz tūkstoš bankomātiem.Taivānas mediji vēstī, ka vēl pirms sprieduma pasludināšanas Peregudovs un abi pārējie aizdomās turētie sacīja - notiesājoša sprieduma gadījumā viņi negrasās padoties un apstrīdēs tiesas lēmumu, lai pierādītu, ka ir nevainīgi un pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties mājās pie savām ģimenēm.Latvijas pilsonis Andrejs Peregudovs tika aizturēts Taivānas ziemeļaustrumos, Jilanas apriņķī, pēc tam, kad viņu pamanīja atvaļinājumā esošs policists. Viesnīcā vēlāk tika aizturēts arī viens Rumānijas un viens Moldovas pilsonis, bet policija toreiz uzskatīja, ka noziegumā bija iesaistītas kopumā 16 personas, tostarp pieci Krievijas pilsoņi.