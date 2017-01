"TTT Rīga" basketboliste Kārtere grib Latvijas pilsonību un ar izlasi piedalīties olimpiskajās spēlēs

"TTT Rīga" ceturtdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirokausa izcīņas izslēgšanas turnīra pirmās kārtas atbildes spēlē ar 61:57 uzvarēja Ungārijas komandu Ceglēdas EEK, taču divu spēļu summā tika piedzīvots zaudējums ar 127:130."Cīnījāmies ļoti smagi, bet rezultāts nebija tāds, kā gribējām. Atspēlējāmies, bet atkal paklupām. Patika, kā atspēlējāmies, bet esmu vīlusies, ka neizcīnījām uzvaru ar tādu pārsvaru, kā gribējām," stāstīja Kārtere.Mājiniecēm pavisam smags bija mača sākums, kurā "TTT Rīga" nonāca iedzinējos ar 0:8. "Sākām ļoti lēni. Nesapratām, kā mēs tādā veidā varējām sākt mājas spēli. Nevarējām atļauties to darīt, zinot, ka vajadzēja uzvarēt ar astoņiem punktiem. Tas mūs ļoti nobremzēja. Vajadzēja koncentrēties pirms spēles," secināja Kārtere.Patlaban 26 gadus vecā Kārtere šobrīd spēlē ar ceļgala savainojumu, taču viņa ir apņēmusies sezonu nospēlēt līdz galam."Jūtos labi, tomēr nav sanācis spēlēt pilnu sezonu. Trauma nav attaisnojums manai spēlei. Man jācenšas kļūt labākai. Centīšos spēlēt līdz sezonas beigām. Redzēs, kā sanāks," stāstīja basketboliste.Kārtere Latvijā spēlē jau trešo sezonu. Vispirms viņa Rīgas komandu pārstāvēja 2014.gada pavasarī, atgriežoties vienībā 2015.gadā. Amerikāņu saspēles vadītājai ļoti patīk Latvija, un viņa labprāt iegūtu arī pilsonību."Cik vien varēšu, vēlos turpināt spēlēt Latvijā. Esmu šeit jau trešo gadu, man ļoti patīk Latvija un šejienes cilvēki. Ceru, ka arī es viņiem patīku. Tas tiešām būtu jauki. Kamēr dzīvoju Latvijā, cenšos apgūt arī latviešu valodu. Labprāt spēlētu arī izlasē. Kas gan būtu labāks, kā spēlēt olimpiskajās spēlēs kopā ar meitenēm, ar kurām spēlēju pēdējos gadus?" stāstīja Kārtere.Patlaban gan netiek veikti nekādi soļi pilsonības iegūšanai, jo šķērslis ir tas, ka Kārtere Latvijā pavadījusi pārāk maz laika"Detaļās to neesam pārrunājuši. Man ir jautāts, vai es vēlētos iegūt pilsonību, uz ko esmu atbildējusi apstiprinoši. Cik saprotu, man vajag nospēlēt vēl kādu gadu, lai pieteiktos pilsonībai. Tad jau redzēs," teica Kārtere.Kā zināms, pērn par īpašiem nopelniem valsts labā pilsonība tika piešķirta argentīniešu futbolistam Kristianam Damianam Torresam, bet aizpērn Latvijas pasi ieguva modernās pieccīņas sportists Ruslans Nakoņečnijs. Abi sportisti pilsonību nevarēja iegūt ierastajā naturalizācijas kārtībā.Profesionālās karjeras laikā Kārtere spēlējusi Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) klubos Atlantas "Dream", Konektikutas "Sun", Indianas "Fever" un Čikāgas "Sky", kas viņu izvēlējās draftā ar 12.numuru.Kārtere studiju gados no 2008. līdz 2012.gadam pārstāvēja Teksasas A&M komandu, četras reizes pēc kārtas sasniedzot nacionālā čempionāta reģionālos finālus, bet 2011.gadā viņa kļuva par Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempioni. Kopā ar latvieti Katrīnu Limbahu 2010.gadā viņa uzvarēja "Big 12" konferences čempionātā.