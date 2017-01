Grigule apliecināja, ka vakar dienas pirmajā pusē esot runājusi ar Brigmani, kurš vaicājis, vai Eiroparlamenta deputātei neesot "par traku, par grūtu, vai labāk nebūtu izstāties un būtu mierīgāk". Tomēr, kā izteicās Grigule, viņa nejūtoties nogurusi un neizvērtēs iespēju izstāties no partijas.

"Man vēl ir spars aizstāvēt tās lietas, kas svarīgas vēlētājiem un Latvijas iedzīvotājiem," viņa klāstīja. Kā izteicās politiķe, viņa sapratusi, ka uzkāpusi uz tāda ceļa, kur daudziem traucējot. "Bet es no šī ceļa nenokāpšu, tas man tikai dod motivāciju un vēl lielāku iekšējo spītu," viņa sacīja.

Vaicāta, vai pēc balsojuma saistībā ar EP rezolūciju jutusi atbalstu no partijas, Grigule norādīja, ka pēc vietējās nodaļas sēdes esot saņēmusi nodaļas biedru zvanus un nedalītu atbalstu, kā arī īsziņas no citiem cilvēkiem.

Taujāta par Brigmaņa iepriekš sacīto, politiķe norādīja, ka tas neesot bijis domāts ļauni. "Brigmanis nestrādā aiz muguras, mēs esam pieraduši godīgi izrunāt lietas, lai nepaliek rūgtums. Viņam ir lieliskas komunikatora spējas un man no viņa vēl tikai jāmācās," savu versiju par notikušo sarunu klāstīja deputāte.

Savukārt, vaicāta, vai kandidēs arī nākamajās EP vēlēšanās, Grigule skaidroja, ka pašlaik par to esot pāragri spriest. "Neesmu nogurusi un vēl taču ir vairākas lietas un procesi, kas notiek Eiropā. Kādam par to ir jāiestājas," viņa uzsvēra.

Tāpat politiķe norādīja uz pašu EP rezolūcijas dokumentu un tajā "ieslēptajām lietām", atsaucoties uz tā 16.punktu.

Tajā norādīts, ka EP apzinās, ka teroristiskā organizācija "Islāma valsts" gan reģionālā, gan globālā līmenī izmanto dažādas stratēģijas, lai popularizētu savu politisko, reliģisko, sociālo, naidīgo un vardarbīgo vēstījumu. Rezolūcijā deputāti aicina Eiropas Savienību (ES) un tās dalībvalstis izstrādāt atbildes vēstījumu, ar kuru stāties pretī "Islāma valsts" vēstījumam, iesaistot izglītības sistēmu un palielinot tādu neradikālu musulmaņu garīgo līderu iespējas un pamanāmību, kuru respektablais statuss ļauj ticami deleģitimizēt "Islāma valsts" propagandu.

Tāpat rezolūcijas 16.punktā EP deputāti atzinīgi vērtē globālās koalīcijas centienus apkarot "Islāma valsti" un šajā sakarā atbalsta ES reģionālo stratēģiju attiecībā uz Sīriju un Irāku. Rezolūcijas punktā arī prasīts ES un dalībvalstīm sagatavot un izplatīt pret džihādistu propagandu vērstu informāciju, kurā īpašs uzsvars likts uz pedagoģisko aspektu, lai parādītu, ka radikālā islāma sludināšana no teoloģiskā viedokļa ir nepareiza.

Politiķe gan norādīja, ka minētajā punktā tiek aicināts mācību saturā iekļaut islāma pareizās vērtības, kā arī garīgās autoritātes padarīt redzamākas, dodot viņiem arī lielāku iespēju.

"Bet tas jau ir tas. Labi, mēs jau tagad varam aizsegties ar to, ka atmaskosim teroristus un viņu metodes, bet no otras puses - mēs jau piesūcinām savus cilvēkus, sākot jau no mācību procesa," sacīja Grigule, paužot viedokli, ka šāda veida domas Eiropai ir svešas.

"Mums ir kristīgās vērtības. Sāksim mācīt mūsu skolās islāma pamatus, vai vērtības, kultūru, tradīcijas? Vai tas nav absurds?" viņa retoriski vaicāja.





Kā vēstīts, Brigmanis uzskata, ka Grigulei vajadzētu izstāties no partijas, ceturtdien ziņoja Latvijas Televīzija (LTV). Pēc Brigmaņa domām, Grigules rīcība neliecina, ka viņai būtu vieta partijā. "Es viņai pats zvanīju un teicu, ka būtu labi, ja viņa pati no partijas izstātos. Tā kā ir tik liela ažiotāža ap šo jautājumu, mūsuprāt, tas būtu loģiskākais iznākums," LTV sacīja Brigmanis.

Brigmanis gan neplāno aicināt partijas valdi lemt par Grigules izslēgšanu, jo par to neesot vienprātības un tas varot graut arī partijas iekšējo vienotību.

Tāpat vēstīts, ka trešdien LZS Rīgas Jaunā nodaļa pieņēma zināšanai Grigules skaidrojumu Krievijas propagandas balsojuma lietā, savukārt nekādas sankcijas pret deputāti netika piemērotas.

Iepriekš šis jautājums skatīts arī LZS valdē, kura Grigulei norādījusi uz nepietiekamu skaidrojumu sniegšanu sabiedrībai par izvēli balsot pret rezolūciju, kurā paredzēta cīņa ar Krievijas propagandu. Valdes pārstāvji aicina Griguli savu rīcību skaidrot publiski un politiķe esot apliecināja, ka to darīs.

LZS ir viena no Zaļo un zemnieku savienību veidojošām partijām.