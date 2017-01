"Knicks" arvien mērķtiecīgāk cenšas aizmainīt savu spilgtāko zvaigzni Karmelo Entoniju

Turklāt "Knicks" darījumā neprasa pretī kādu no "Clippers" lielajām zvaigznēm Krisu Polu, Bleiku Grifinu un Deandrē Džordanu. "Knicks" apmaiņā pret Karmelo gribētu iegūt trīs ārējos spēlētājus, kuri zināmi ar lieliskām punktu gūšanas prasmēm - Džamalu Kraufordu, Ostinu Riversu un un Džonatanu Rediku.Šādu darījumu reālāku padara fakts, ka Entonijs ir labs draugs ar "Clippers" saspēles vadītāju Kristu Polu, kuram ir milzīga ietekme uz klubā notiekošajiem darījumiem.Tikmēr ESPN vēsta, ka nav izdevušās "Knicks" sarunas ar Bostonas "Celtics", bostoniešiem atsakoties no iespējas iegūt Entoniju savā īpašumā. Starp abām vienībām jau iepriekšējā sezonā notikušas pārrunas.Pēdējo nedēļu laikā uzvirmojušas spekulācijas par 32 gadus vecā Entonija nākotni "Knicks" komandā. Ar šo klubu viņu saista līgums līdz 2019.gadam, kas viņam par šo un nākamajām divām sezonām kopumā ļaus nopelnīt teju 80 miljonus dolāru (76,4 miljonus eiro). Tiesa, Entonija kontraktā ir punkts, kas liedz viņu bez paša atļaujas aizmainīt uz citu klubu.Basketbolists gan pēdējās dienās licis manīt, ka varētu atteikties no šī punkta līgumā."Knicks" neveiksmīgi mēģinājusi aizmainīt Entoniju uz pašreizējo līgas čempioni Klīvlendas "Cavaliers", pretī iegūstot uzbrucēju Kevinu Lavu.Interesanti, ka jau ilgāku laiku tieši šīs trīs komandas tika minētas, kā iespējamās vietas, kur Entonijs būtu gatavs doties, jo šobrīd šīs vienības tiek uzskatītas par konkurētspējīgām cīņā par NBA čempiontitulu. Tiesa, Bostonas gadījums šķita ne pārāk ticams, jo karjeras sākumā Karmelo ne pārāk glaimojoši izteicās par šo frančīzi.Ar 46 spēlēs vidēji iemestiem 22,7 punktiem Entonijs ir "Knicks" rezultatīvākais basketbolists.NBA klubi maiņu darījumus var veikt līdz 23.februārim.