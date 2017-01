Agneses Zeltiņas dzīves mirkļi jaunībā un tagad

































































































































































































97 attēli

Ceturtdienas vakarā kanāla LNT raidījumā "Profesija - mamma" aktrise Esmeralda Ermale drosmīgi izvērta sarunu ar raidījuma dalībniecēm par plastikas operācijām un to nepieciešamību, tostarp - ar aktrisi un rotu mākslinieci Agnesi Zeltiņu.Aktrise pirmo reizi publiski pauda, ka nav izmantojusi plastikas ķirurgu pakalpojumus. Kad Ermale uzdeva tiešu jautājumu, vai veikusi "plastikas iejaukšanos", Zeltiņa atbildēja: "Nē, un man arī plānā nav un es tādas neapdomāju. Jebkādas narkozes, kaut kādi dūrieni un savilkšanas... Man ļoti bail, skatoties uz ārzemju zvaigznēm, un to jau es ievēroju, Maskavā un Holivudā dzīvojot... Šobrīd sievietēm dots tas pilnais arsenāls, lai attālinātu novecošanos, ka griezt jau nu ir pēdējais, ko vajadzētu darīt!" Viņa piebilda, ka šis ir tāds jautājums, par ko runājot, "visas zvaigznes, kā mēs zinām, mānās, un neviens negrib par to runāt".Zeltiņa ir pārliecināta, ka savu labo izskatu var kontrolēt līdz gadiem 60 neķirurģiskā veidā, ar piebildi, ka to sāk darīt laikus."Jāsaprot, kāpēc kaut ko labot sevī - vai tāpēc, ka gribi justies labāk, vai tiešām gribi palikt uz skatuves ilgāk un domā, ja kaut ko pievilksi, tad tev tur būs garantēta vieta," turpināja Agnese, atcerēdamās, ka Maskavā bijuši režisori, kas nelabprāt sadarbojušies ar aktrisēm, kam bijusi nostiepta āda."Dzirdēju, ka viņi pat skatījušies aktrisēm aiz ausīm, vai nav rētu. Arī, ja piere pārdzīta ar botoksu, tāda aktrise nevar nospēlēt vajadzīgo izteiksmi." Zeltiņa piebilda, ka viņai sāp sirds, redzot plastiskās ķirurģijas kļūdas - "ka viss ir pārstiepts, pārvilkts, ka tur vairs nav īsti sakara ar to seju, kas bija pirms daudziem gadiem"."Krievijā ir vienkārši... Visa nauda, kas ir, salikta sejā. Ja tev ir no dabas dots, bet vajag vēl un vēl un ieej kaut kādā atkarībā, tas ir sāpīgi un nožēlojami un pēc tam kā tāds ienaidnieks pašam." Turpinot Agnese uzsvēra, ka nenosoda nevienu. "Cilvēki, kuri sevi maina, nav atraduši savu identitāti. Viņi nevar uzņemties atbildību par sevi, tāpēc atrod kādu, kam līdzināties. Es domāju, tā ir problēma meitenēm ar milzīgajām krūtīm un tām, kas izoperējušas savas sejas, griežot vaigu kaulus un degunus, lai līdzinātos lellēm... Tas ir dziļš izmisums, manuprāt, un nespēja atbildēt uz jautājumu, kas es esmu," pauda aktrise.