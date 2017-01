Paplašināts atlaižu piedāvājums "Rīdzinieka kartes" lietotājiem

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Uzņēmums “CLEANING RIGA” piedāvā jebkāda veida telpu uzkopšanu, kā arī to sagatavošanu un noformēšanu dažāda veida pasākumiem. Elektroniski reģistrējot “Rīdzinieka karti”, uzņēmuma klientiem tiek piemērota 17% atlaide visiem piedāvātajiem uzkopšanas pakalpojumiem.Atgādinām, ka “Rīdzinieka kartes” īpašnieki var saņemt atlaides “Rīgas 1.slimnīcā”, “Rīgas 2.slimnīcā”, “Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā”, “Rīgas Dzemdību namā”, “Mēness aptiekā”, “Veselības centru apvienībā”, sanatorijā “Jantarnij bereg”, kā arī žalūziju izgatavošanas uzņēmumā SIA “Osval un ko” un foto tehnikas nomas uzņēmumā “Photorent”. Tāpat “Rīdzinieka karšu” īpašnieki var ar atlaidi iegādāties stundas biļeti sabiedriskajā transportā un apmaksāt autostāvvietas pakalpojumus B, C un D zonās ar 20% atlaidi.Lai saņemtu “Rīdzinieka karti”, personai jābūt deklarētai Rīgas pilsētā, vai arī tai ir jābūt īpašumam pilsētā. Pieteikšanos var veikt elektroniski mājaslapā www.rigassatiksme.lv sadaļā “Biļetes”, tad “E-talonu veidi” un “Rīdzinieka karte”. Tāpat karti var noformēt arī jebkurā no “Rīgas satiksmes” klientu apkalpošanas centriem.Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājaslapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter”, „facebook”, „draugiem.lv”.