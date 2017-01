Valsts policija informēja, ka trešdienas rītā rīta policija saņēma informāciju no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, ka kādā dzīvoklī ir konstatēts septiņus mēnešus veca puisīša līķis.

Notikuma vietā ieradās Rīgas Teikas iecirkņa policisti, kuriem vecāki paskaidroja, ka atradušies kopā ar bērnu, taču 12 stundu laikā, no otrdienas desmitiem vakarā līdz trešdienas desmitiem rītā, nebija pievērsuši bērnam uzmanību.

Agri no rīta tēvs aizgājis uz darbu un nav piegājis pie mazuļa. Vēlāk, ap desmitiem no rīta, māte attapās, ka bērns ir ļoti kluss. Māte pie viņa piegājusi un konstatējusi, ka mazulis ir bez dzīvības pazīmēm, pēc kā izsaukusi mediķus.

Sākotnējā informācija liecina, ka bērna nāve nav bijusi vardarbīga, tomēr galīgais ekspertīzes atzinums vēl nav saņemts.

1993.gadā dzimušajai bērna mātei ir atņemtas vecāku aprūpes tiesības par abiem pārējiem bērniem, kuri arī ir mazgadīgi. Vecākie bērni šobrīd šajā ģimenē nedzīvo.

Bērna vecāki iepriekš nav sodīti.

Saistībā ar notikušo šobrīd sākts kriminālprocess par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas veselību.

Par notikušo policija informējusi sociālo dienestu un bāriņtiesu.





Jau ziņots, ka pēdējās nedēļās dažādās nelaimēs gājuši bojā vairāki bērni. 10.janvārī ugunsgrēkā kādā privātmājā Rēzeknē gāja bojā kāda 12 gadus veca meitene. Šo ugunsnelaimi varētu būt izraisījusi no krāsns izkritusi degoša pagale. Negadījuma brīdī meitene mājās bijusi viena pati, jo tēvs atradies slimnīcā. Patiesos ugunsgrēka iemeslus noteiks ekspertīzes, kas nozīmētas saistībā ar notikušo sāktajā kriminālprocesā.

Ģimene bijusi sociālā dienesta redzeslokā, bet dzīvojusi pietiekami labi.

Savukārt 3.janvārī Dobelē, visticamāk, no narkotiku pārdozēšanas atrasti miruši laulātie, kā arī no bada miris pāra deviņus mēnešus mazais zīdainis. Tāpat dzīvoklī bija trīs, četrus un piecus gadus veci bērni. Bērnu organismi no bada bijuši novājināti.

17.janvārī Rīgā ugunsgrēkā gāja bojā gadu un astoņus mēnešus veca meitenīte. Ugunsgrēka brīdī dzīvoklī neatradās meitenītes māte, kura, saskaņā ar viņas sākotnēji policijai sniegto informāciju, bija ar paziņu uz brīdi izgājušas no mājas. Dzīvoklis, kurā notika traģēdija, bija šīs mātes paziņas miteklis un ģimene tur pastāvīgi nedzīvoja.

Ugunsgrēks, iespējams, izcēlies no sveces, kas bija atstāta bez uzraudzības. Lai noskaidrotu precīzus notikušā apstākļus, policijā sākts kriminālprocess.