Ko vecāki nopelna, to bērni notērē

Negrib meitai atņemt laiku mākslai

Izskatās, ka naudas nebūs

Gunārs Ķirsons pie plīts savā uzņēmumā „Lido Domina” atklāšanā.

























13 attēli

Bērniem tikšot peļņa, bet biznesa vadīšanu miljonārs grib uzticēt ārzemju profesionāļiem. Ķirsons atklāj, ka ir daudz domājis, kā rīkoties ar savu mantu un biznesu, lai pēc viņa nāves mantinieki no tā gūtu labumu, nevis to izšķiestu.“Īstenībā tas ir briesmīgi, ka cilvēki dzīves laikā nopelna kādu lielāku naudu, ko it kā var atstāt saviem bērniem, bet no tā lielākoties nav nekādas jēgas, jo pašu nepelnīto bērni bieži ļoti ātri iztērē. Tikai ļoti retos gadījumos vecāki var tā izaudzināt bērnus un iesaistīt biznesā, lai viņi varētu to teicami vadīt. Tāpēc esmu izskatījis rīcības plānu,” saka miljonārs.Ķirsons uzskata, ka vecākiem ir jāgādā, lai bērns būtu paēdis, izglītots, lai viņam būtu jumts virs galvas: “Mana atbildība ir to sakārtot un piedevām izkārtot, lai bērns vēl regulāri saņemtu kādu papildu summu, ja arī kļūst slinks un negrib vairs strādāt.”Ķirsons uzsver, ka gādās, lai viņa bizness darbojas arī pēc paša aiziešanas mūžībā: “Man ir svarīgi, lai mani bērni nevar pazaudēt to, ko visu mūžu esmu radījis un darījis savai valstij.”Ar vecāko meitu, interjera dizaineri un mākslinieci Eviju Ķirsoni miljonārs pat neesot īsti apspriedis iespējamo biznesa nodošanu viņas rokās. “Negribu viņai atņemt tās skaistās minūtes, ko viņa grib veltīt savai mākslai. Man ir otra meita Vācijā, kura arī izaugs. Vēlos, lai viņām abām un arī mazbērniem dzīve būtu sakārtota un nodrošināta, tāpēc esmu izstrādājis savu plānu.”Jau divus gadus ar šo lietu strādā juristi, un uzņēmējs domā, ka gada laikā visu sakārtos. “Latvijā, domājams, būšu pirmais, kas tādā veidā taisa testamentu. Manu biznesu vadīs ārzemju organizācija. Atliek panākt, lai šī Amerikā izvietotā organizācija būtu ieinteresēta vadīt manu Latvijā radīto biznesu un abas puses būtu apmierinātas,” stāsta uzņēmējs.Savus nekustamos īpašumus gan Ķirsons novēlēs bērniem, taču ar noteikumu, ka tos nevarēs ne ieķīlāt, ne pārdot. “Naudas gan, izskatās, testamentā nebūs. Visu lielāko naudu, ko esmu pelnījis, esmu ieguldījis biznesā. Man uzkrājumu nav. Vismaz viena rūpe man dzīvē atkrīt,” piebilst Ķirsons.